Her filmer ungdommene grov vold midt på Torgallmenningen

Den grove voldsepisoden fant sted på Torgallmenningen i søndag 22. mars i fjor. To ulike opptak med mobiltelefon viser en ung mann som først får et kraftig slag mot hodet.

«Wow, shit!» roper en stemme på video, før han ler rått.

Tre-fire ungdommer står i nærheten, mens 15–20 stykker står litt bortenfor.

Mannen som blir slått, mister balansen, og går i bakken. Flere sparker ham i hodet mens han ligger nede. Så løper de leende vekk.

Det var BT som første omtalte saken torsdag.

Ler og hoier

Like før jul ble to ungdommer dømt for volden. Da voldsepisoden fant sted var de to 16 og 17 år gamle. Begge har bakgrunn fra barnevernet.

17-åringen erkjente i retten at det var han hoppet i ham, og at han slo ham to ganger.

Han forklarte at han ikke gjorde noe for å stoppe volden, og at alle som var der virket veldig aggressive og var aktiv med å slå den unge mannen.

16-åringen erkjente at det var han slo med knyttneve slik at han gikk i bakken. Han sa han sparket ham en gang fordi han følte seg truet av oppførselen hans.

Videoen viser 16-åringen som slår og sparker han som ligger nede, men mange ler og hoier rundt hendelsen. Neste opptak viser 16-åringen som sparker mot hodet hans.

En person hadde hammer, og vitner har forklart om at noen brukte knokejern.

Barn filmet

Et av videoopptakene er gjort av to 10–11 år gamle gutter som tilfeldigvis observerte hendelsen.

Opptaket ble overlevert til politiet.

De andre opptakene er fra en av de involvertes telefoner. Det ene opptaket viser blant annet fornærmede som utbryter «dere er jo ti stykker».

Deretter kom enda flere til.

«Handlingene ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter idet de ble begått av flere i fellesskap», skriver Bergen tingrett.

Begge de to er i dag 18 år gamle. En av dem ble dømt til to års ungdomsstraff. Han andre til fengsel i syv måneder, samt ungdomsstraff i tre år.

Fengselsstraffen anses ferdig sonet etter opphold i varetekt.

«Skaper frykt»

De to dømmes alene og sammen for flere andre voldelige ran- og voldsepisoder.

Sammen med en jevngammel mann, er de to også dømt for et personran i Nyhaugveien i mars 2015. En mann ble lagt i bakken da han var på vei hjem fra byen. Han ble frastjålet mobiltelefon, lommebok og klokke.

To dager senere overfalt de en mann på Minde. Han ble frastjålet telefonen.

I fjor sommer slo de ned en rusmisbruker ved Strax-huset og stjal lommebok og telefon.

Hendelsene har utvilsomt vært en alvorlig belastning for de fornærmede.

En av de tre er også dømt for et voldelig ran i Veiten og i Kalfarveien.

«Rans- og voldsforbrytelsene er begått på offentlige steder i Bergen, med tilfeldige fornærmede, noe som skaper frykt og utrygghet i samfunnet», står det i dommen.

Flere av de fornærmede har forklart at de fremdeles er preget. De har forklart at de ble svært redde og at hendelsen har preget deres hverdag i ettertid.

Del av ungdomsgjeng

I dommen står det at de tre ungdommene har vært del av en ungdomsgjeng som har stått bak en del kriminelle handlinger i Bergen sentrum.

Det er tatt ut tiltaler med ytterligere tre ungdommer som var til stede, opplyser politiadvokat Kristine Knudsen-Berge til BT.

Det har vært nødvendig med omfattende etterforskning, herunder gjennomgang og analyse av trafikkdata og annen informasjon fra de tiltaltes telefoner.

Hans Sigurd Morstøl, leder ungdomsseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon. Han betegner saken som stygg.

- Her er det snakk om veldig grov vold utført på et offentlig sted, sier han til BA.no.

Han kjenner ikke alle detaljer i saken, men sier det ble brukt mye ressurser på saken.

- Det ble lagt ned mye tid i etterforskningen for å komme til bunns i dette, sier han til BA.no.

Han viser til at de involverte ungdommene ikke er de samme som henger på Torgallmenningen i dag.

