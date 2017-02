Her garanterer politikerne at ektepar skal få bo sammen på sykehjem

ANNONSE

Eva (94) og Kristen (91) Otteraaen har vært gift i 65 år. Nå pleier de kjærligheten sammen på sykehjemmet.

– Her har vi det veldig godt, sier Eva.

Hun ble blind i høst, og når mannen Krister allerede var rammet av flere somatiske sykdommer, kunne hun ikke pleie ham hjemme lenger.

– Har det så fint

19. september flyttet dermed det aldrende paret på sykehjem. Selv etter 65 års ekteskap kunne de risikere å bli splittet og henvist til en hverdag på hver sitt rom – eller sykehjem. I stedet fikk de bo sammen her på Gullstøltunet på Kråkenes.

– Det er vi så glade for. Her har vi det så fint, forteller de to.

Dagen starter med at han går inn og vekker henne. Den ender med at han går inn og kysser henne god natt på kinnet.

– Slik bør alle i vår situasjon få anledning til å ha det, er de to overbevist om.

Det er nettopp det byrådet nå vil garantere for.

Det var Agderposten som forleden skrev historien om Charles (94) og Gunvor (95) som ble nektet å bo sammen på et sykehjem i Arendal. Saken ble slått stort opp i riksmediene, blant annet i NRK Dagsrevyen.

– Vi ble begge ganske opprørte da vi så reportasjen, sier byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) og helse og omsorgsbyråd Vigdis Gåskjenn (KrF) til BA.

Garanterer

De tok saken opp i byrådet, og nå garanterer de at noe lignende ikke vil skje i Bergen.

– Kjærligheten skal kunne fortsette selv om man må på sykehjem. På de fleste steder i Bergen er det allerede slik at ektepar kan bo sammen, men for å feie bort all usikkerhet om dette, gjør vi det nå helt klart: Alle skal få mulighet til å bo sammen dersom de ønsker det. Dette skal de eldre kunne være trygge på, sier Schjelderup.

Han ønsker å få dette spikret inn i systemet.

Dersom kun den ene ektefellen har krav på sykehjemsplass, vil byrådet at det likevel skal tilrettelegges for at begge kan være sammen dersom de selv ønsker dette.

Gir trygghet

– Det innebærer også at man skal kunne sove over hos sin kjære når man vil. Her er vi løsningsorienterte og legger til rette for den enkelte, sier helsebyråd Gåskjenn.

– Slik har vi det allerede her på Gullstøltunet, sier avdelingssykepleier Siri Helle.

Hun har 30 eldre på sin avdeling. Av dem er det to ektepar som bor fast sammen.

– Det er viktig at byrådet nå gjør det klart at dette skal systematiseres. Det gir trygghet og forutsigbarhet, sier Helle.

- Alle våre sykehjem skal tilrettelegge for dette, sier helsebyråden.

Harald Schjelderup sier byrådet kontinuerlig jobber med å få bygget flere sykehjemsplasser.

– Da må vi også tilrettelegge for denne boformen, enten med et større rom, eller med dør mellom to rom, slik at det er fleksibilitet, sier han.

Kristen og Eva har valgt å bo på hvert sitt rom. På det ene rommet står også TV-en. Ellers går dagene med til å lese bøker, høre radio og å snakke sammen. De går litt turer i gangene og snakker med hverandre, omtrent som hjemme.

– Slo kloen i meg

– Alle er veldig snille mot oss og sørger for at vi har det godt her. Og maten – den er herlig! Da Eva ble blind var det jeg som måtte lage maten hjemme. Du kan jo forstå at ikke det gikk så bra, sier Kristen og flirer litt.

Både Eva og han har jobbet på Norsk Kollektiv Pensjonskasse (NKP) hele livet. Han var driftssjef for EDB, og var blant annen ansvarlig for den første EDB-maskinen i byen.

– Det var på NKP hun slo kloen i meg, humrer Kristen.

Paret bygde hus på Laksevåg, der de oppdro en sønn og en datter. De har gitt dem syv barnebarn.

Bare sønnen og hans familie bor i byen. Han kommer til gjengjeld på besøk flere ganger i uken.

Men mest av er det bare de to nå.

– Etter at jeg ble blind i fjor er det veldig godt for meg at Kristen er her og hjelper meg, sier Eva.

– Så dere er fornøyde med livet?

– En kan ikke annet enn å klage, kommer det kjapt fra Kristen.

– Jo da, vi er veldig fornøyde, retter Eva og rusker ham ertent i armen.

Etter at jeg ble blind er det godt med Kristens hjelp, sier Eva. Byrådsleder Harald Schjelderup og helsebyråd Vigdis Gåskjenn trivdes svært godt i selskapet.

Støtte fra Høyre og Frp

- Ja, selvsagt støtter vi at samboende også skal få bo sammen på sykehjemmene, sier Anine Frølich (H).

Hun reagerer likevel på at Schjelderup på sin Facebook-side skriver at garantien bare gjelder «dersom begge ektefeller har krav på langtidsopphold på sykehjem».

– Dersom kun den ene ektefellen har krav på langtidsopphold, men de likevel ønsker å være sammen i større deler av døgnet, så skal vi strekke oss så langt vi kan for å få dette til. Det betyr blant annet at vi må kunne sette inn ekstraseng o.l. slik at de kan kysse hverandre god natt og sove sammen, skriver Schjelderup.

I bystyrets neste møte vil Frølich sammen med Marte Monstad (Frp) fremme et forslag om at også par der bare den ene har krav på langtidsopphold skal få bo sammen på sykehjemmene.

