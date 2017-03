Her skulle det vere 14 prosent kjøttbollar. Dette var alt Magnus fann

ANNONSE

(firda.no): Førre dagen skulle Willumsen og kona prøve Findus si ferdiggryte, «Pytt i panne», som også vert omtala som «Norges mest kjøpte ferdigrett».

– Det var første gong vi skulle prøve denne ferdigretten, og eg tenkte at den med kjøttbollar sikkert var heilt ypparleg viss eg dessutan steikte nokre speilegg til. Men eg må innrømme at eg vart noko overraska då eg tømde pakken opp i gryta, og såg berre to kjøttbollar, seier Willumsen til Firda og innrømmer at han lét den eine gå til kona.

Dele goda

– He, he. Vi må jo dele på goda. Men når eg såg nærare på pakken, så stod det at det skulle vere 14 prosent kjøttbollar. I dette tilfelle mangla det sikkert 13 prosent, seier Willumsen som la ut ei følgande melding på Facebook:

«Takk, Findus, for kjøttbollane. Dei smakte fortreffeleg begge to. 14 % kjøttbollar står det på pakninga. Sakna 13 %. Frua fekk den eine.

Og det gjekk ikkje lenge før kommentarane på Facebook-profilen hans tikka inn, som til dømes:

«Ja ja, men no skal jo kjøttforbruket ned»

«Fann du verkeleg to kjøttbollar? Då blir det finnarløn!»

«Lady og landstrykaren?»

«Men då fekk vel du begge tyttebæra, reknar eg med»

«Eg trur du må til med Jegerprøva»

«Kjekt å dele med kjæringa»

«Snill med kona du, Magnus»

Mail til Findus

Og Willumsen la like godt meldinga si ut på Findus si Facebook-side, og fekk raskt svar om at han måtte sende inn ein reklamasjonssvar.

Og det gjorde Willumsen:

Heisann.

Pytt i panne med kjøttboller og tyttebær. Tyttebæra var upåklageleg, men berre to kjøttbollar er vel ikkje heilt kva pakken lovar. Kjøttbollane var heilt utmerka, og frua fekk den eine (...) Dette er meir morosamt, enn ei klage, og eg reknar med at slikt kan skje i produksjonen. Og eg har fått ei rad med humoristiske tilbakemeldingar frå mine Facebook-venner (...) Det er god matte-pedagogikk for unge menneske å telje kjøttbollar- vidarekomne kan telje tyttebær.

Ha ein god dag.

Findus sitt svar

Og svaret frå Findus kom raskare enn kva Magnus Willumsen hadde rekna med.

– Rett etterpå kom det ein mail frå Findus med lovnad om eit gåvekort. Heilt fantastisk service av Findus, seier Willumsen og viser til mailen frå saksbehandlar Camilla Reboli Kløvstad i Findus. Der svara ho følgande:

– Dette må vere ein av dei trivelegaste reklamasjonane eg har handsama. Her har det skjedd ein doseringsfeil i produksjonen, ja. Vekta er korrekt, men innhaldet er feil fordelt. Eg skal be fabrikken øve litt meir på kjøttbolle-teljinga. Vi sender deg eit gåvekort som ei lita oppmuntring, så får vi satse på at du og frua får meir enn berre ein kjøttbolle kvar neste gong, skriv saksbehandlaren.

Og Magnus Willumsen sjølv var strålande nøgd med responsen.

– Eg er iallfall sikker på at eg skal telje kjøttbollar neste gong vi kjøper «Pytt i panne». Og det er ikkje sikkert det blir lenge til, ler Willumsen.