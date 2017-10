Her snakker Kim André Ryding norsk i propagandavideo for Islamsk Stat

Videoen ble for første gang vist offentlig i Norge onsdag 11. oktober 2017. - Vi knuser kuffar (de vantro) på begge fronter, uttalte terroretterlyste Kim Andre Ryding i en IS-video fra 2015. Her kan du lese mer om saken.

Videoen med Ryding er den første som viser en nordmann i offentligheten siden det ble kjent at norsk-chileneren Bastian Vasquez var med i en annen propagandavideo for IS i juni 2014.