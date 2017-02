Her stenger hun døra for private sykehjem

ANNONSE

Debatten har rast etter at det rødgrønne Oslo-byrådet sa nei til å gi kommunal støtte til to private barnehager.

Bakgrunnen er byrådspartienes avtale med partiet Rødt, om at bare kommunen selv eller ideelle organisasjoner skal drifte nye barnehager.

Men det er ikke bare private barnehager byrådet sier nei til. Også når det gjelder sykehjem har de tråkket hardt på bremsen for private aktører.

- Skal ikke være butikk



Byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester har nå gitt Sykehjemsetaten i oppdrag å anskaffe langsiktige leie- og tjenesteytingsavtaler for inntil 400 nye sykehjemsplasser fordelt på tre til fem sykehjem.

Og konkurransen er bare forbeholdt «ideelle leverandører som disponerer tomt».

Fakta: Her er kravene til søker

Leverandøren skal gi en redegjørelse og legge fram relevant dokumentasjon på: Organisasjonens formål.

At virksomheten ikke har profitt som formål og at eventuelt overskudd utelukkende benyttes til å drifte og tilby humanistiske og sosiale tjenester til allmennheten eller spesielle grupper.

Om organisasjonen har hatt overskudd de siste fem driftsår og hvordan overskuddet er disponert.

Lønn og eventuell annen kompensasjon for ledende ansatte.

En oversikt over løpende avtaleforhold (husleieavtaler o.l.) av vesentlig betydning med ikke-ideelle foretak.

At hele organisasjonen, uten økonomisk motiv, arbeider for å avhjelpe sosiale behov i samfunnet eller bestemte utsatte grupper. Kilde: Sykehjemsetaten, Oslo kommune

Avtalene for sykehjemmene skal inngås på minimum 30 år, med en opsjon på forlengelse i ti år.

- Vi er opptatt av at det å ta vare på våre sykeste eldre ikke skal være butikk, der viktige sider ved driften blir holdt unna innsyn fordi det er forretningshemmeligheter. Samtidig mener vi at det er viktig med et mangfold i eldreomsorgen, sier byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen (SV), til Nettavisen.

I oppdragsdokumentene som Nettavisen har fått tilgang til, står det at aktørene skal prosjektere, bygge, drifte og vedlikeholde sykehjemmene.

«Sykehjemmene skal være operative innen 2024», står det videre i dokumentene.

- Ideelle har en egenverdi som vi ønsker å ta vare på og løfte fram, påpeker Thorkildsen.

- Ikke profitt som formål



Det stilles en rekke krav til søker. At de ikke skal ha profitt som formål og «at eventuelt overskudd utelukkende skal benyttes til å drifte og tilby humanistiske og sosiale tjenester til allmennheten eller spesielle grupper».

- Tror dere det er mange aktører som innfrir alle kravene deres?

- Oslo har en sterk ideell sektor som vi ønsker å satse på og bygge et langsiktig forhold til. I mange år har det vært et problem at kommersielle selskaper har skviset dem ut fra konkurransene. Det gjør vi noe med nå, svarer eldrebyråden.

Sykehjemsetaten påpeker at byggene skal være «funksjonelle og moderne, tilpasset varierende brukerbehov med tilhørende rom for service, tjenester, administrasjon og drift».

- 25 prosent skal være ideelle



Sykehjemmene skal også være demensvennlige, med sansehage og gode terrasseløsninger. Det skal fokuseres på digitale tjenester, og benyttes velferdsteknologi i større skala enn i dag. Når det gjelder lokaliseringen av sykehjemmene, påpekes viktigheten av et samspill med lokalområdet - og at det skal åpnes for å senke terskelen for at nærområdet bruker fellesarealer, som hage, café eller svømmehall.

- Vil dette være politikken deres for alle nye sykehjem som skal bygges i Oslo framover?

- Bystyrets flertall, med byrådspartiene, KrF og Rødt, har bedt byrådet utarbeide en strategi for at 25 prosent av sykehjemsplassene skal drives av ideelle i 2025, og at vi aktivt skal prioritere ideelle framfor kommersielle for å nå dette målet. Det synes vi er bra, sier Thorkildsen.

NHO-topp: - Ikke grunnlag for



NHO Service reagerer imidlertid sterkt på at kommersielle aktører stenges helt ute.

- Det dette viser, er at de mistror de som driver disse private institusjonene og som har drevet dem godt i mange år. Det er det ikke grunnlag for, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service til Nettavisen.

Kaltenborn sier hun er forundret over diskusjonen om eierform.

UKLOKT: Administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service mener Oslo-byrådets utestengelse av kommersielle er uklok.

- Vi synes jo det er rart at det snakkes om alt annet enn kvalitet. Det bør være det de er opptatt av, for det er det beboere og brukere er opptatt av. De må komme bort fra denne diskusjonen om eierform, sier hun, og legger advarende til:

- Når du ekskluderer en stor gruppe profesjonelle aktører, så får du færre til å levere anbud og færre til å utvikle nye løsninger for fremtiden.

Hun forteller at NHO Service nå har spurt ESA om lovligheten ved Oslo-byrådets politikk.

- Men uansett lovlighet, mener vi det er ufornuftig, sier Kaltenborn.

- Tar fra folk valgmulighet



Kaltenborn mener Oslo-folk nå blir fratatt valgfriheten.



- De griper jo inn i muligheten for folk til å velge løsninger langt inn i fremtiden, for dette er et kjempeprosjekt, med 400 plasser i lang tid. Det kan også ta bort grunnlaget for de solide, private aktørene som har bygget opp fagmiljøer og gode sykehjem over mange år. Det er en ganske skjødesløs måte å behandle seriøse omsorgsinstitusjoner på, sier hun.

NHO-toppen viser dessuten til at de som driver private sykehjem i dag, har startet opp fordi de med sin bakgrunn og erfaring fra offentlig og ideell sektor, mener de kan drive både billigere og bedre.

- De lykkes med det de har satt seg som mål om og de lager sykehjem som brukerne er fornøyd med. De er mer fornøyd enn det folk er med offentlige tjenester, og de drives rimeligere enn de offentlige. Det er veldig rart at det ikke tillegges større vekt, mener Kaltenborn.

- Det er ikke riktig



- Men blir det ikke feil at folks skattepenger havner hendene på private investorer?

- Det er ikke riktig, for når kommunen driver dyrere så blir det jo mindre penger til overs. Det at det finnes investorer er ikke en negativ ting, men det er positivt at folk skaper arbeidsplasser. Man må ikke blande kortene, og det er heller ikke slik at det er gode marginer på dette, sier hun.

Thorkildsen på sin side bare avfeier kritikken fra NHO Service.

- NHO ser jo at det blir vanskeligere å tjene penger på eldreomsorg. Men vi er mer opptatt av å sikre at fellesskapets midler går til velferd, og at vi får åpenhet om forholdene i eldreomsorgen. Med de kommersielle har det også vokst fram urettferdige lønns- og pensjonsforskjeller mellom ansatte som gjør den samme, viktige jobben. Det vil vi gjøre noe med, sier hun.

Søknadsfristen for de nye sykehjemmene i Oslo, er satt til 24. mars.