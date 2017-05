Hest døde og kusk ble skadd på travbanen

ANNONSE

Hesten sparket først kusk Dag-Sveinung Dalen av sulkyen, før den løp inn i en bom og døde, melder Rikstoto på sin nettside.

Hovhaaga kolliderte med bommen ned til stallsiden.

Dalen ble sparket i det høyre beinet og har fått en rift der, men trenger ikke medisinsk hjelp.

- Dag-Sveinung er fysisk ok, men er selvsagt preget av ulykken og har bestemt seg for å ikke kjøre flere løp, forteller Jarlsbergs intervjuer Tron Gravdal.

Tønsbergs Blads reporter på stedet, Henning Døvle, forteller at hesten trolig ble skremt da den fikk noe av seletøyet eller en annen del av utstyret mellom beina. Dette kan ha vært årsaken til at den sparket bak og fra Dalen, slik at han falt av sulkyen.