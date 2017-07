Hetebølgen fra Sør-Europa får norsk avlegger

Nå venter meteorologene en varmfront inn over Norge.

Onsdag og torsdag neste uke kan restene av hetebølgen fra Sør-Europa nå Norge, melder Dagbladet søndag.

- Vi venter varmere vær i Sør-Norge fram til og med torsdag. Det blir nok temperaturer oppe rundt 25 grader. Så snur det igjen, og det blir kjøligere vær, sier vakthavende meteorolog Terje Alsvik Walløe til Nettavisen søndag.

Fra torsdag venter han at Nord-Norge får bedre vær igjen.

Får Bergen omsider 20 pluss?

Vestlandet opplever nå mye bygevær og gråvær, men kan vente seg en markant bedring allerede tirsdag.

- Vi venter temperaturer over 20 grader på Vestlandet onsdag, sier Walløes kollega Haldis Berge til Nettavisen.

For vestlandshovedstaden Bergen, som ikke har hatt temperaturer over 20 grader så langt i sommer, bør det være et kjærkomment innslag.

Mens landene rundt Middelhavet har hatt store utfordringer med hetebølgen, er det mange i Norge som har savnet skikkelig varmt sommervær.

Minusgrader i Hedmark

Natt til lørdag var det også minusgrader å finne på observasjonslista fra meteorologene. I Folldal i Hedmark ble det målt minus 2 grader. Røros lufthavn hadde også en kjølig natt med minus 1,6 grader.

Natt til søndag har det regnet flere steder i landet. Lyngdal i Vest-Agder fikk mest regn siste tolv timer med 38 millimeter fram til søndag morgen klokka 08. Gullfjellet ved Bergen kom på andreplass med 33 millimeter.

Fuktig start på søndagen i #Oslo med 22,3 mm regn på Blindern kl. 03-09. Ved Tryvannstårnet 28,7 mm. Solen kommer tilbake senere i dag. pic.twitter.com/RFMBnXXiPW — Meteorologene (@Meteorologene) July 16, 2017

Døde etter heteslag



I Andalucia-regionen sør i Spania døde en 54 år gammel mann sent onsdag. Mistanken er at han døde av heteslag etter å ha jobbet med å legge asfalt da temperaturen var 43 grader.

Det er varme vinder fra Afrika som skapte hetebølgen som kom inn over Sør-Europa. Torsdag var det makstemperaturer på 44 og 47 grader på den iberiske halvøy.

