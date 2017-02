Hevder etniske nordmenn blir en minoritet i Norge i fremtiden

ANNONSE

Onsdag mottok innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) en utredning som viser hvilke konsekvenser høy innvandring får for norske velferdsordninger av Brochmann 2-utvalget.

Utvalget er ledet av Grete Brochmann, og utredningen er på 250 sider.

– Innvandring kan utfordre den tverrpolitiske oppslutningen om velferdsstatens grunnstruktur i Norge, innledet Brochmann med.

– Innvandring kan utfordre den historisk utviklede legitimiteten til velferdsstaten gjennom to viktige mekanismer.

Utvalgsleder Grete Brochmann.

Men det var sterke meninger i utvalget om konsekvensene av innvandring til Norge, skriver Dagens Næringsliv (krever abonnement).

Asle Toje, som er forkningsdirektør ved Nobelinstituttet, mener blant annet at de andre i utvalget tar feil når det gjelder fremskrivninger av antall innvandrere. Han slår også fast at etniske nordmenn vil havne i mindretall i fremtiden, skriver avisen.

- Vi lever i en verden hvor det befinner seg 7,5 milliarder mennesker og hvor det ikke er noen tegn til at freden vil senke seg. Snarere tvert imot ser vi en oppblomstring av konflikter, sier Toje til DN.

- Hvis vi skal ta utgangspunkt i at norsk politikk fortsatt skal ha utgangspunkt i en asylinnvandring, styrt av behovene i opprinnelseslandet, ikke det norske samfunnets behov, så tyder alt på at de styre asylankomstene i 2015 vil bli mer en ny for for normalitet.

Det har ikke lykkes for DN å få en kommentar fra utvalgsleder Brochmann, men avisen skriver også at Tojes syn avviker sterkt fra det de øvrige medlemmene mener.