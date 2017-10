Agder-fylkene og Telemark kan vente store nedbørsmengder.

NVE har oppgradert varselet for flom og skred for Agder-fylkene og Telemark.

Varselet er hevet til gult nivå for Vest-Agder og Aust-Agder for fredag og lørdag når det gjelder flom og jordskred.

Slik ser varselet ut for fredag og lørdag.

For Telemark er det flomvarsel på gult nivå for flom fredag og lørdag, mens det for Vestfold er flomvarsel på gult nivå gjeldende for søndag.

- Våre modeller viser at vi får såpass mye nedbør at vi risikerer flom og også jordskred i særlig kystnære områder, sier vakthavende hydrolog i Flomvarslingstjenesten, Heidi Stranden, til VG.

Lokalt kan det komme 170 millimeter regn i ytre strøk av Aust-Agder, melder Meteorologisk institutt på Twitter.

Våt helg #Østafjells:

Lokalt kan det komme 170mm regn i ytre strøk av Aust-Agder.

