Høie skal ta stilling til ny fosterdiagnostikk-test

Gravide som risikerer å bære fram et barn med alvorlig, arvelig sykdom, bør kunne få svar ved hjelp av en enkel blodprøve, mener Bioteknologirådet.

Flertallet på tolv av femten medlemmer gikk på rådets møte denne uken inn for at blodprøven NIPD skal tilbys denne gruppen. Anbefalingen er nå oversendt Helse- og omsorgsdepartementet, som skal ta den endelige avgjørelsen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har allerede godkjent at en slik blodprøve kan benyttes for å teste for kromosomfeil, som Downs syndrom, innen visse vilkår.

- Mindre belastende

Bioteknologirådet ønsker nå å utvide gruppen som kan tilbys blodprøve i stedet for morkake- eller fostervannsprøve.

- Det er en mindre belastende test som kan tas tidlig i svangerskapet, slik at påkjenningen på den gravide og familien reduseres. Gravide kvinner bør ha tilgang på de beste metodene for å gjennomføre undersøkelser som loven tillater, sier Bioteknologirådets leder Kristin Halvorsen, som stemte med flertallet.

Hun understreker at rådets anbefaling ikke innebærer at flere kvinner enn i dag får tilgang til denne typen fosterdiagnostikk.

Et argument flertallet har lagt vekt på, er at fostervanns- og morkakeprøve innebærer en risiko for abort på 0,5-1 prosent.

I dag kan en gravid kvinne få fosterdiagnostikk dersom det er påvist at foreldrene er bærer av en alvorlig, arvelig sykdom som har høy risiko – 25–50 prosent – for å overføres til barnet. Eksempel er spinal muskelatrofi, metakromatisk leukodystrofi, Spielmeyer-Vogt og andre arvelige stoffskiftesykdommer

NIPT og NIPD

Det er to metoder for å analysere arvematerialet til fosteret gjennom en blodprøve fra moren.

NIPT brukes ved for eksempel å teste for Downs syndrom. Da avdekkes en risiko, og det er nødvendig med videre testing for å bekrefte resultatet. For arvelige sykdommer er prøven diagnostisk, NIPD, og videre testing er ikke nødvendig. (©NTB)

