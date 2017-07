Hund drepte minst 15 lam i Hemsedal

ANNONSE

En hund drepte og skadet flere lam i Markegårdslia i Lykkja i Hemsedal søndag kveld. Få dager tidligere hadde samme hund drept over ti lam, skriver Hallingdølen, som først omtalte saken.

- En av saueeierne ringte til operasjonssentralen og ba om bistand fra politiet søndag kveld. Vi var på stedet rundt klokken 21, og hunden ble skutt av politiet rundt midnatt, sier Tonje Borge Istad ved politiet i Gol og Hemsedal til Nettavisen.

Skutt i angrep på sau



Istad forteller at bøndene var bevæpnet og på jakt etter hunden da de ankom stedet søndag kveld. Bøndene kan bare skyte hunden om den går til angrep på husdyrene.

- Politiet fikk også bevæpning og hunden ble altså skutt i angrep på sau, sier Istad.

Politiet har ikke full oversikt over antall drepte lam totalt, men Istad sier det er minst 15. I tillegg er flere skadet.

Erstatningskrav



Ifølge Hallingdølen skal hunden ikke ha stått i bånd, men var plassert innenfor et gjerde. Avisen skriver videre at hundeeierne var inneforstått med at hunden ville bli avlivet.

Hundeloven krever at hundeeiere sørger for at hunden ikke er i fare for omgivelsene sine, og at den mellom 1. april og 20. august skal holdes forsvarlig inngjerdet eller i bånd.

- Vi forventer at det vil dukke opp erstatningskrav fra saueeierne etter hvert. Politiet opprettet en anmeldelse etter den første hendelsen hvor samme hund drepte flere lam, og har gjort det samme nå, sier Istad til Nettavisen.

- Hvor vanlig er det at hunder tar livet av lam på denne måten?

- Det skjer ikke så ofte, hundeeiere passer ofte på hunden sin slik at dette ikke skjer. Men det er jo et problem at hund jager sau, og at de kan gå til angrep og bite dem, avslutter Istad.



Har du sett denne populære videoen?