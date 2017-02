Hurtigruteskip må vaskes ned etter magesjau

ANNONSE

– Vi har hatt noen tilfeller av omgangssyke de siste dagene. Det er snakk om sju tilfeller der personer er blitt syke, sier pressevakt Øystein Knoph i Hurtigruten til NRK.

Han forteller at de ikke vet hva som er årsaken til at personene har blitt syke. De har gått av i Bergen, som er en snuhavn for skipet, og det er ikke registrert nye syke etter at de gikk av.

Nå pågår en grundig nedvasking av skipet.

– Vi er vant til å håndtere mange mennesker samtidig, og har gode rutiner for hva vi gjør når vi oppdager omgangssyke, sier Knoph.

Også før jul brøt det ut omgangssyke på et hurtigruteskip. Da var det MS Polarlys som fikk unngjelde. Skipet måtte vaskes helt ned og planlagte julebord måtte flyttes til land.

