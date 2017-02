Høy nordlysaktivitet over hele Norge

ANNONSE

Nå er nordlysaktiviteten høy over landet, også i Sør-Norge. Øyvind Risnes i Buskerud fanget bilder av nordlyset over Vestfossen, skriver Drammens Tidende fredag.

- Jeg tok dette bildet natt til fredag ved Langebru, forteller fotografen til Nettavisen om bildet du ser her.

Hvis været tillater det, vil svært aktivt nordlys over Skandinavia være synlig over Tromsø og så langt sør som Trondheim, men det vil også være synlig lavt over horisonten i Oslo, Stockholm og Helsinki, skriver geofysisk institutt ved University of Alaska i Fairbanks på sine nettsider.

Der finner du også et nordlyskart som viser hvor sjansen er størst for å oppleve nordlyset på våre breddegrader akkurat.

Statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk Institutt bekrefter nordlyset over Buskerud og sier til Drammens Tidende at nordlys lavt på horisonten er mulig å se så langt sør som Lindesnes.

Ser du nordlyset der du er? Tips Nettavisen på 02060 eller på e-post 02060@NETTAVISEN.NO

Rosa Holm i Tromsø er en av dem som har fanget nordlyset de siste dagene. Fredag la hun ut denne videoen på sin Instagram-side.

Nord- og sørlyset er et fenomen som oppstår når elektroner, protoner og heliumkjerner fra Solas utstråling møter gassmolekyler i de ytre delene av jordatmosfæren, kan vi lese på Meteorologisk institutt Metlex-sider.

Nordlyset farge her himmelen over Karasjok tidligere denne uka, men langt sør i Norge kan du nå oppleve nordlyset om det er klarvær.