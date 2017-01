Høy vannstand varsles for åtte fylker

ANNONSE

Varselet gjelder torsdag for Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus og Buskerud. Meteorologisk institutt skriver at vannstandsvarselet er gjeldende for strekningen Svenskegrensen til Åna-Sira.

Les også: Vegvesenet og politiet: Svært glatte veier

Torsdag er det ventet vannstand på 70 til 100 centimeter over verdiene oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden er ventet å være på det høyeste tidlig om morgenen og tidlig på ettermiddagen.

Venter stormflo på Vestlandet



Meteorologisk institutt har kommet med Fase A-varsel for høy vannstand på Vestlandet sør for Stad torsdag. Fase A-varsel betyr at værsituasjonen er nå under økt overvåking.

Da er det ventet høy vannstand ved flo om formiddagen, og det kan komme 60-75 centimeter over verdiene gitt i tidevannstabellen. Meteorologisk institutt opplyser at publikum kan finne mer informasjon på sehavnivå om tidevann og vannstand.

Fase A: Det blir uvanlig høy vannstand på #VestlandetsørforStad torsdag. Pass på båten din og andre gjenstander i strandsonen. pic.twitter.com/030oxod0ND — Meteorologene (@Meteorologene) January 10, 2017

Stor snøskredfare i Hordaland

Samtidig med at det meldes om høy vannstand i flere fylker, meldes det om sor snøskredfare – faregrad 4 – i regionen Hardanger i Hordaland.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsler om stor snøskredfare i Hardanger både onsdag og torsdag. Snøskredfaren vurderes til nivå fire, den nest høyeste faregraden, i de delene av regionen der en får mest nedbør og vind.

NVE opplyser at publikum bør unngå skredterreng og utløpsområder, og skriver på sine nettsider at «store nedbørmengder i kombinasjon med kraftig vind vil føre til dannelsen av ferske nysnøflak i og over tregrensen. Disse vil kunne løsne som middels store, naturlig utløste skred som følge av pålagring i lesider mot nordøst».

Det opplyses at regn under mildværsgrensa vil øke faren for våte flak- og løssnøskred. (©NTB)