Australia er først i verden med å innføre en lov som forhindrer pedofilidømte fra å reise utenlands. Hensikten er å bekjempe sexturisme rettet mot barn.

Nå skriver NRK at både Høyre og Frp vil vurdere det samme i Norge, nemlig å inndra passene til de som er dømt for overgrep mot barn.

Justisminister Per-Willy Amundsen understreker at dette er noe må vurderes i en bredere sammenheng, men sier at han forstår at man ser behovet for å innføre slike ordninger.

– Vi har klart å forhindre at fremmedkrigere forlater landet, altså personer som står i fare for å tilhøre den kategorien. Når vi snakker om såpass alvorlige overgrep som vi snakker om her, så ser jeg ikke det som unaturlig at vi også i den sammenheng skal klare å ha gode regler, som forhindrer den type utreise, sier Amundsen til NRK.

Peter Christian Frölich, som sitter i justiskomiteen for Høyre, sier at de også er positive til en slik lov i Norge.

– Det er viktig at dette utredes nærmere. Vi skal ikke bryte menneskerettighetene eller grunnloven. Jeg er jurist selv, og er helt sikker på at en variant av dette fint kan forsvares. Dette er en grotesk overgrepsturisme, sier Frölich.

KrF og Arbeiderpartiet sier også til NRK at de er positive til å vurdere forslaget.

