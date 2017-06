Høyre raser: - Ap vil opprettholde store strafferabatter

ANNONSE

STORTINGET (Nettavisen): 13. juni stemmer Stortinget nei til regjeringens forslag om å øke maksstraffen i saker hvor gjerningspersonen har begått flere grove lovbrudd som har en strafferamme på minimum 15 års fengsel.

Dette kan være draps- og voldtektssaker og overgrepssaker mot barn hvor regjeringens forslag var å øke straffene fra 21 til 26 års fengsel.

Tirsdag leverte justiskomiteen på Stortinget sin innstilling om å stemme ned forslaget om økte straffer. Det var kun regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet (Frp) som gikk inn for forslaget.

- Verdens laveste straffer

- Jeg er utrolig skuffet over at Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp) ikke vil være med oss på å øke straffene for flere begåtte drap og overgrep, tordner Høyre-politiker og medlem av justiskomiteen på Stortinget Peter Frølich til Nettavisen.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Det opprinnelige forslaget fra regjeringen var å øke maksstraffen til 30 års fengsel for disse forbrytelsene, men ble altså moderert til 26 års fengsel etter kritikk fra flere av høringsinstansene. Dermed går regjeringen på sitt andre nederlag på under seks måneder.

- Vi har ment at det norske straffesystemet når det kommer til strafferabatter er for lavt. Vi har verdens laveste straffer. Det betyr at når det begås flere drap eller overgrep så blir drap nummer to eller voldtekt nummer to «gratis». Dette er fordi de uansett ikke kan få mer enn maksstraffen på 21 års fengsel, raser Frølich.

- Vi ønsker et straffesystem hvor ethvert lovbrudd gjenspeiles, slik at ofre pårørende kan vite at overgrep mot dem eller deres kjære reflekteres i straffen.

- Veldig trist

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) er også tydelig skuffet.

- Dette er veldig trist. For oss handler det om å ta ofrene på alvor. Jeg skulle ønske at det for eksempel i alvorlige overgrepssaker mot barn kunne vært slik at man la sammen straffene. Men flertallet på Stortinget ønsker dessverre ikke det samme, sier Amundsen til Nettavisen.

Han støtter også Høyres kritikk mot Arbeiderpartiet.

- Jeg er helt enig i den adresseringen av ansvar. Ap demonstrerer at det de sier om å ivareta barn og kvinner mot overgrep bare er retorikk. Når det kommer til handling og alvor i politikk tar de ikke problemene på alvor. Det er trist at de ikke ønsker å øke strafferammen for den type alvorlige handlinger.

- Nå hadde Ap en gyllen mulighet til å være med å gjennomføre politikk på linje med deres egen retorikk, men så velger de ikke å gjøre det, sier Amundsen.

Les også: Regjeringen vil øke antall fengselsbetjenter

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Ap: - Stortinget er lovgiver

Høyre-politikeren er spesielt kritisk til at Ap ikke kommer til å stemme for regjeringens forslag.

Kari Henriksen, Ap-politiker og medlem av justiskomiteen på Stortinget.

- Regjeringen har hatt saken på høring, men det Høyre forsøker seg på nå er å skape Stortinget om til et sandpåstrøingsorgan for regjeringen. Det kan virke som at de faktisk har glemt at det er Stortinget som er lovgiver. Det er i Stortinget sakene skal høres, sier Ap-politiker og medlem av justiskomiteen på Stortinget Kari Henriksen til Nettavisen.

Høyre mener partiene på Stortinget har hatt rikelig med tid til å vurdere forslaget.

- Ap har hatt mulighet til å sette seg inn og mene noe om denne saken siden desember 2016 da regjeringen sendte det opprinnelige forslaget ut på høring. Nå har de brukt et halvt år på å gjemme seg fra media og ikke uttale seg. Jeg er utrolig skuffet.

- Ap må svare for hvorfor de ønsker å opprettholde et system med for store strafferabatter. Politikere er valgt inn på Stortinget for å jobbe. Ap er Norges største parti, har titalls rådgivere og kommunikasjonsrådgivere. Selvfølgelige kunne de tatt et standpunkt i denne saken. Jeg er overbevist om at dette handler om manglende vilje, sier en tydelig irritert Frølich.

Les også: Denne voldtektskommentaren vant Facebook





- Dekker over egen udugelighet

Arbeiderpartiet kommer med følgende kraftsalve mot regjeringen:

- Vi mener dette er en sak som har hatt en uforsvarlig tidshorisont. Regjeringspartiene har tvunget frem en hastebehandling i en sak som ikke trenger å hastebehandles. De prøver bare å dekke over sin egen udugelighet fordi de ikke har levert denne saken til Stortinget tidligere. Det er nødvendig for å få en god og forsvarlig behandling.

- Det overrasker meg spesielt at Høyre legger seg på denne linjen.

Les også: - Man sitter igjen med følelsen av ikke å bli trodd

I fjor ble Andrea Voll Voldum fra Lærdal i Sogn og Fjordane kjent i hele Norge da hun stod frem og fortalte sin historie om tre menn som ble frikjent i en voldtektssak mot henne, som skal ha skjedd i Hemsedal i januar 2014.

- Jeg ser ikke for meg en fremtid slik jeg har det nå, sa Voll Voldum i et stort intervju med Nettavisen i fjor høst.

De tre mennene ble først dømt for ugjerningen i Hallingdal tingrett, men senere frikjent to ganger i Borgarting lagmannsrett. Voll Voldum har sammen med June Holm, som skal ha blitt utsatt for overgrep, startet stiftelsen « Vi Tror Deg» som har som hovedmål å forebygge voldtekter.

Andrea Voll Voldum er skuffet over at Stortinget ikke støtter regjeringens forslag om økte straffer.

Voll Voldum: - Bør straffes hardt

Voll Voldum er skuffet over at regjeringen ikke får gjennom sitt forslag om økte straffer for alvorlige lovbrudd i Norge.

- Jeg har vært for at maksimumsstraffen skulle økes fra 21 til 26 års fengsel, nettopp fordi grove kriminelle handlinger som drap, voldtekt og andre overgrep bør straffes hardt. Dette ser vi ikke mye av i dag, sier Voll Voldum til Nettavisen.

- Det må være greit å dømme notoriske gjerningspersoner med ond vilje strengere. Når man i teorien kan få 21 år for et drap, så bør to eller flere drap kunne kvalifisere til 26 års fengsel i de groveste tilfellene.

Fra arkivet: KOMMENTAR: Voldtektsdommen opprører svært mange

Hun er krystallklar på at det er ofrene som er den tapende part.

- Nok en gang ser vi at det er grove kriminelle som blir ivaretatt. Ikke ofrene. Mange av dem som utsettes for grove kriminelle handlinger får livene sine ødelagt og da bør straffen stå i forhold til det. Det gjør den ikke i dag. Er det ikke logisk at en person som har begått flere kriminelle handlinger skal få strengere straff enn personer som har handlingen én gang? spør Voll Voldum.

- Det er provoserende for oss som daglig ser hvor store skader ofrene og pårørende utsettes for at Ap og Sp kommer til å stemme mot regjeringens forslag.

Les også: Kopseng dømt til 12 års forvaring for voldtekter

- Ap feiget ut

Ap på sin side mener de ikke er mot forslaget, selv om de kommer til å stemme forslaget ned 13. juni.

- Vi er ikke mot forslaget, men vi kommer til å be om en grundig redegjørelse med bakgrunn i innsigelser som er kommet fra tunge aktører på feltet. Kritikken fra Høyre preller av som vann på gåsen. Jeg ser det som et tegn på desperasjon for å fremstå handlekraftig etter at Justisdepartementet og regjeringen har fått den ene ramsalte kritikken etter den andre, som for eksempel kritikk for manglende beredskap, for ressurssituasjonen i politiet og i kriminalomsorgen, sier Henriksen.

Høyre sukker oppgitt over Ap.

- Det er ikke lett å ønske strengere straffer i Norge. Det er mange sterke krefter og velformulerte begrunnelser for å opprettholde dagens straffenivå. Noen vil også ha mildere straffer. Vi har gjort så godt vi kunne og jeg hadde håpet på drahjelp fra Ap og Sp, men dessverre feiget de ut.

- Dersom vi vinner valget kommer vi til å fremme forslaget om økte straffer på nytt, avslutter Frølich.

Har du sett denne videoen?