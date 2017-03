Høyre: Senterpartiets HV-løfter har ingen troverdighet

ANNONSE

Regjeringens kutt i heimevernsstyrken engasjerer Senterparti-landsmøtet. En egen resolusjon som skal behandles i løpet av helgen, tar til orde for å styrke forsvarsgrenen. Men Elvenes mener det er liten grunn til å tro på engasjementet.

– Faktum er at Heimevernet ble svekket med Senterpartiet i regjering. Under Høyre-Frp-regjeringen er bevilgningene til HV økt, og mannskapene øver mer. Løftene til Senterpartiet har ikke troverdighet, sier Elvenes.

Elvenes setter opp følgende regnskap for den rødgrønne regjeringen fra 2005-2013:

* Antall HV-distrikter ble redusert fra 13 til 11

* Sjøheimevernets kommandostruktur ble avviklet og dets største fartøy ble overført til sjøforsvaret

* Heimevernets eliteavdeling HV-016 ble lagt ned

* HV-budsjettet ble redusert med 289 millioner kroner fra 2005 til 2013.

– Høyre-Frp-regjeringen sørger for at Heimevernet faktisk er utstyrt og trent, sier Elvenes.

Han viser dessuten til at regjeringen har dessuten gått inn for å ha 35.000 HV-soldater, 5.000 flere enn det forsvarssjefen foreslo i sitt fagmilitære råd.

Ved siste opptelling var det om lag 37.000 HV-soldater, mens det på papiret skulle vært 42.000.

– Urimelig kritikk

Senterpartiets forsvarspolitiske talskvinne Liv Signe Navarsete avviser kritikken.

– Kritikken faller på sin egen urimelighet. Høyre fikk vedtatt en langtidsplan for Forsvaret som reduserer Heimevernet med 7000 soldater. På toppen av det hele har Høyre sørget for at Sjøheimevernet legges ned, sier hun til NTB.

Hun mener Høyre går på tvers av stortingsflertallets vilje når regjeringen har gått inn for å bygge ned Heimevernet.

– Det var enighet om at Heimevernets struktur skulle ligge fast inntil landmaktutredningen blir fremlagt til høsten, sier hun.

Hun anklager Høyre for å ha «kjøpt» tidligere forsvarssjef Sverre Diesens «elitetenkning» om at man kan erstatte soldater med et teknologibasert Forsvar.

– Fortvilet

– Nesten hver eneste dag blir jeg kontaktet av soldater i Hæren og Heimevernet som er fortvilet. Tror virkelig Elvenes at forsvarsfolk tror på retorikken hans? Høyres retorikk om en «historisk satsing» på forsvaret viser lite respekt for alle soldatene som nå opplever at Hæren og Heimevernet svekkes, sier hun.

Navarsete mener hennes parti konsekvent har forsvart Heimevernet.

– Det koster i dag 300 millioner kroner å fullfinansiere Heimevernet med en struktur på 45 000 HV-soldater som sikres full trening og moderne våpen. Akkurat denne summen foreslo vi å øke HVS budsjett med i vårt alternative statsbudsjett for 2017, sier hun

Hun viser til Riksrevisjonens rapport om beredskap, der det går fram at politiet og Forsvaret ikke er i stand til sikre viktige offentlige bygninger og viktige installasjoner på forsvarlig vis.

– Dette er regjeringens åpenbare ansvar. At Hårek Elvenes går så høyt på banen nå med slike argumenter, samtidig som hans eget parti åpenbart har sviktet beredskapen i Norge, er oppsiktsvekkende. (©NTB)

