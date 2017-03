Høyre sier ja til øl i parken

ANNONSE

GARDERMOEN (Nettavisen): Et knapt flertall på Høyres landsmøte sa fredag kveld ja til å tillate «pils i park», etter forslag fra Bergen Høyre.

Slik lovverket er i dag, er det forbudt å nyte alkohol på offentlig sted.

Landsmøtet vedtok også å tillate salg av sterkøl i butikk.

Ja til heroin-behandling



Et forslag om heroin-assistert behandling, ble også vedtatt fredag kveld.



Mens et forslag fra Oslo Høyres kvinneforum om å tillate surrogati i Norge, ble nedstemt.



Her er noen av vedtakene fredag kveld:



* Landsmøtet vedtok å utvide barnevaksinasjonsprogrammet med en HPV-vaksine til gutter for å stanse spredningen av HPV og relaterte kreftdiagnoser

* Landsmøtet vedtok "Utrede hvordan trans kan fjernes som diagnose".

* Landsmøtet vedtok å ha forsøk med skadebegrensende tiltak, som for eksempel heroinassistert behandling som et tilbud til tunge rusmisbrukere.

* Landsmøtet vedtok å vurdere om fastleger, etter en faglig vurdering, kan starte behandling av rusavhengige med Subutex og Subuxsone utenom LAR

* Landsmøtet vedtok å beholde hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk, og gi kommunene større handlingsrom i spørsmål om skjenketider og utsalgssteder.

* Landsmøtet vil sikre like vilkår for å gi blod for alle i monogame forhold, også homofile menn.

* Landsmøtet vil ikke tillate surrogati i Norge.

