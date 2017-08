Høyre vil ha uniformert politi på enkelte Oslo-skoler

Høyres bystyregruppe i Oslo vil ha uniformert politi, videoovervåking og narkohunder for å få bukt med problemene på enkelte skoler.

Lederen av bystyregruppa, Eirik Lae Solberg, mener det må innføres akutte tiltak og vil sende et konkret forslag til behandling, skriver Aftenposten.

– I mange tilfeller har det oppstått en fryktkultur som gjør at ofre og vitner til overgrep og vold ikke står fram. På Etterstad ble en grov voldsepisode fanget på video da en elev ble banket opp, noe som var avgjørende for at skolen kunne politianmelde forholdet, sier Solberg til avisen.

– De skal naturligvis ikke kroppsvisitere hver enkelt elev, men være til stede og være synlige, sier Solberg om det uniformerte politiet.

Forrige uke ble det innført adgangskontroll på Bjørnholt videregående skole i Oslo.

Ordfører Marianne Borgen (SV) mener rett medisin er flere lærere, miljøarbeidere og helseansatte.

– Umiddelbart tenker jeg at dette ikke er svaret på problemene vi har. Tvert imot frykter jeg at det kan forsterke dem. Det vi ser i Oslo-skolen i dag, er et symptom på noe som er gått galt, sier Borgen.

– Utgangspunktet må være å snakke med ungdommen. Hva er det de vil, hva opplever de som vanskelig, hva mer vil de ha i skolen? sier hun.

(©NTB)

