Høyre vurderer ifølge DN å bytte ut riksrevisor Per-Kristian Foss, etter at det mandag ble kjent at han fikk sterk kritikk i en intern arbeidsmiljøundersøkelse.

Sentrale kilder i Høyre og Frp sier til Dagens Næringsliv at det kan ligge an til at Foss blir byttet ut som riksrevisor, etter at han får kraftig kritikk for å rakke ned på både egne ansatte og eksterne personer.

Det er de borgerlige partiene på Stortinget som skal avgjøre om Foss får fortsette som riksrevisor. Høyres parlamentariske leder Trond Helleland vil lede denne prosessen, som blir sett på som en del av konstitueringen av Stortinget. Helleland vil ikke kommentere Foss' skjebne til avisen.

Ifølge DN mener sentrale kilder i Frp, KrF og Venstre at spørsmålet om hvorvidt Foss skal kunne fortsette, først og fremst er opp til Høyre.

Foss har selv uttalt at han vil fortsette som landets riksrevisor dersom han blir spurt.

– Den undersøkelsen var en vekker for meg. Jeg tok det på alvor, fordi jeg har sett at min kanskje litt mer utålmodige lederstil er blitt oppfattet som negativ i arbeidet med å fornye Riksrevisjonen, sa Foss i en kommentar til avisen mandag.

