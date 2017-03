Høyres landsmøte direkte

ANNONSE

GARDERMOEN (Nettavisen): - Høstens valg blir et retningsvalg, og for Norge vil det neste tiåret bli en nasjonal formingstid, sa Høyre-leder og statsminister Erna Solberg da hun innledet på landsmøtet.

- Vi står i overgangen fra fossilsamfunn til lavutslippssamfunnet. Vi skal ta vare på en større andel eldre, digitalisering og automatisering i samfunnet skyter fart og i bransje etter bransje forandrer forretningsmodellene seg raskt, sa Solberg.

Hun lovet milliarder til utvikling av ny teknologi dersom Høyre får fortsette ved makten.

Hun sa det trengs forskning som vil gi teknologiske gjennombrudd, og nevnte digitalisering og nanoteknologi som eksempler. Slik forskning på "muliggjørende teknologier" kan gi grunnlag for helt nye bedrifter, påpekte hun.

- Høyres løfte for neste periode er at hvis vi får fortsette i regjering så vil vi øke bevilgningene til muliggjørende teknologier. Selv om jeg ikke er glad i å snakke om milliarder, så må vi nok tenke i slike størrelser her, sa hun.

Videre lovet hun moderate skattelettelser som skal gjøre det lettere å være gründer og skape arbeidsplasser.

