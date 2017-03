I helgen kommer finværet

ANNONSE

Etter kulde, snø og stormer rundt om i landet de siste ukene, kommer meteorologene nå med en glad-melding: vår-temperaturene kommer til uka.

Da kommer temperaturen opp i 15 grader flere steder, melder TV 2.

Allerede til helgen blir det fint i Sør-Norge, da en høytrykksrygg kommer inn over landsdelen.

– Fredag siger det en høytrykksrygg fra sør inn over Sør-Norge, forteller Storm-meteorolog Camilla Albertsen til TV 2.

Mildværet har meldt seg allerede denne uken, blant annet på Sør- og Vestlandet. Der har et lavtrykk trukket med seg mild luft, og temperaturene nærmet seg 8-9 grader torsdag enkelte steder.

Men varmen har ikke kommet alle steder. I Finnmark er det fremdeles mange kuldegrader, med minus 26 – som er ti grader kaldere enn snittet for mars. Indre deler av Østlandet har også en del minusgrader.

Fra og med torsdag, da kommer en ny høytrykksrygg inn over Sør-Norge, noe som betyr sol og varme.

– På Sør- og Østlandet kan temperaturen komme opp i 13-14 grader, og vi får en virkelig fin dag, sier Albertsen.

Også Vestlandet får mye fint vær, men noen regnbyger. Det samme gjelder Midt- og Nord-Norge.

Fredag sørger et nytt lavtrykk for at temperaturene synker noe, men det vil holde seg mildt.

