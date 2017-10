I sommer mistet Martin begge beina – her trikser han med ball igjen

Fotballtalentet ble hardt skadet av jordskjelvet i Hellas.

For Martin Skolbekken ble tirsdagen en milepæl på vei mot hans neste store mål: Nesbuen er fast bestemt på å gå igjen før 23-årsdagen 14. november, skriver RB.no.

Skolbekken, som mistet begge beina i forbindelse med jordskjelvet på Kos i Hellas i sommer, er til behandling og opptrening ved Sunnaas sykehus. Der blir det lange dager, men slutten av tirsdagens behandling bød på litt ballmagi.

Eller, Skolbekken selv var ikke spesielt imponert over egne fotballferdigheter som han også la ut på sin egen Insatrgram-profil. Romerikes Blad har fått tillatelse fra 22-åringen til å vise fram videoen.

– Jeg ser at det er en del som har sett den, ja. For meg som alltid har drevet med dette, var vel ikke triksingen spesielt imponerende. Jeg var bedre før. Men jeg gjorde det i alle fall på første forsøk. Jeg hadde mål om å klare noe mer, men det ble med dette for denne gang, sier Skolbekken.

Heltidsutøver

Foreløpig får han kun lov til å ha protese på den ene beinet. Den andre håper han skal komme på veldig snart.

TOMMEL OPP: Martin Skolbekken gjør framskritt dag for dag, selv om han medgir at det går på tålmodigheten løs.

– Hadde det vært opp til meg, hadde begge vært på for lenge siden. Men legene sier det må gro litt bedre først. Protesen kommer på fredag. Jeg håper den kommer på i løpet av kort tid. For jeg SKAL gå på bursdagen min, 14. november.

Den tidligere A-lagsspilleren på Fu/Vo trener mer nå enn han gjorde som fotballspiller. Det blir fulle dager, fra ni til fire.

– Det er fysioterapi og ergoterapi rettet mot beina. Så har jeg en egentreningsøkt hvor jeg da kjører styrke på overkroppen. Det er synd jeg ikke får betalt for all treningen, men jeg får håpe det blir lønn for strevet i framtida, sier 22-åringen.

Heltidsutøver

Fakta: JORDSKJELVENE I HELLAS OG TYRKIA

Et skjelv med styrke på 6,7 ble registrert i Egeerhavet utenfor den tyrkiske byen Bodrum klokken 22.31 lokal tid 21. juli.

Episenteret lå rundt 10,3 kilometer sør for den tyrkiske byen Bodrum og 16 kilometer fra den greske øya Kos.

Over 120 personer ble skadet og flere mistet livet.

I tillegg ble to andre skjelv med styrke på 4,4 og 4,7 ble registrert utenfor Kos klokken 22.52 og 23.23. Mer enn 20 etterskjelv har blitt registrert.

Han brenner også inne med et sterkt ønske om å komme tilbake på idrettsbanen.

– Jeg har satt meg mål, det er et av dem. Men jeg har ikke bestemt meg for hvilken idrett ennå.

