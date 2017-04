IKT-bransjen etterlyser 360 «forsvunne» studieplasser

ANNONSE

– Hvor er det blitt av resten? spør direktør Heidi Austlid i organisasjonen som representerer IKT-bedriftene.

– Her har vi snytt norsk ungdom fra å ta helt nødvendig utdanning, mener hun.

Det var under budsjettforliket i fjor høst at det ble satt av penger til 500 nye studieplasser, men i tallene fra Samordna opptak går det bare fram at det er planlagt 136 nye IT-studieplasser fra høsten av.

Austlid viser til at de digitale næringene er underbemannet, og at behovet for IT-folk bare vil øke i årene som kommer. De trengs både i næringslivet og offentlig sektor.

En måling IKT-Norge gjorde for to år siden, viste at det var 6.000 ubesatte stillinger i bransjen. Og behovet bare øker og øker, sier Austlid.

- Har ikke hele bildet

Statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet mener det er flere gode forklaringer på at bare en liten del av de nye studieplassene det er bevilget penger til, er å finne igjen i Samordna opptaks tall:

* Års- og masterstudier har lokalt opptak og er ikke en del av statistikken

* Plassene kan gjemme seg i studier som ikke har IKT i navnet

* Studiestedene kan ha valgt å bruke pengene over flere år, slik at de kan ha et jevnt opptak av IT-studenter.

– Vi har ikke det fulle bildet nå. Vi vil vite mer til høsten når alle opptakene er gjennomført, både gjennom Samordna opptak og de lokale opptakene, sier han til NTB.

Krever en dobling

Fredag deltar både statsminister Erna Solberg (H) og opposisjonens statsministerkandidat Jonas Gahr Støre (Ap) på IKT-Norges årskonferanse. Der vil de bli møtt av følgende krav: En dobling av antall IT-studieplasser.

Dagens Næringsliv skrev nylig at søkningen til IT-studier har økt med 30 prosent siden i fjor. 4.846 har IKT-fag som førstevalg. Det betyr at det er 2,7 førstevalgssøkere per studieplass.

Austlid sier at IT-studier er dyrere enn for eksempel samfunnsvitenskapelige studier, men kan ikke si hvor dyrt det blir å doble antall studieplasser.

– Aldri før har norsk ungdom hatt større ønske om å studere tekniske fag og så finnes ikke plassene. Dette er en framtidsinvestering. Hvis vi ikke gjør det. vil vi ikke klare skape nye verdier i Norge, mener IKT-Norges direktør.