«Ingen» i fengslene så soningsskader hos Breivik

Ingen av vitnene som har hatt hyppig og dyptgående kontakt med Anders Behring Breivik, sier de har registrert vedvarende tegne til at han kan å ha tatt skade av det strenge soningsregimet. Snarere tvert imot er Breivik blitt oppfattet som ved god helse, både fysisk og psykisk.

Det har han ved flere anledninger også gitt uttrykk for selv, ble det påpekt da fengselslege og fengselsledere forklarte seg i Borgarting lagmannsrett fredag. Breivik satt de to første årene etter 22. juli 2011 ved Ila fengsel og forvaringsanstalt og har for det meste sonet terrordommen ved Skien fengsel siden høsten 2013.

«Jeg er akkurat der jeg vil være» og «jeg har aldri hatt det bedre», har han sagt ved flere anledninger ifølge referater i fengslenes journaler.

Ikke sårbar

– Vår kliniske forståelse av ham på Ila, var at han ikke var sårbar. Han hadde faser med nedstemthet, men de varte en ukes tid, og så var han tilbake til det normale, sa fengselslege Bjarne Haukeland ved Ila.

Han fortalte at han stusset over begrepet «mentalt sårbar» i dommen fra Oslo tingrett – et begrep som Breiviks prosessfullmektig rett som det er trekker fram også under ankeforhandlingen. Årsaken er at Kriminalomsorgen gjennom rettspraksis etablert av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har et særskilt ansvar for å ivareta innsatte som er mentalt sårbare.

Haukeland poengterte at Breivik er blitt diagnostisert med to personlighetsforstyrrelser – dyssosial og narsissistisk – og pekte på at en narsissist kan anses å være sårbar bak sitt flotte ytre.

– Det er det eneste jeg kan forstå om det at han er sårbar, sa Haukeland.

Frustrert og søvnløs

Også under de påfølgende årene ved Skien fengsel var det enkelte kortere perioder man registrerte små endringer i Breiviks atferd. Det gjelder spesielt i perioden da en annen høysikkerhetsfange ble plassert på hans avdeling, fordi sikkerhetsmessige tilpasninger gjorde at Breiviks bevegelsesfrihet igjen ble sterkt begrenset.

Det samme skjedde den første tiden etter at Breivik ble overført Skien høsten 2013, forklarte daværende avdelingsleder Margit Kise i retten.

– Han var veldig frustrert de første ukene, fordi han ikke kunne bevege seg fritt mellom cellene, noe som førte til hyppige visitasjoner. Han hadde også søvnproblemer, noe som bekymret oss, sa hun.

Men Breiviks tilstand normaliserte seg rask da det etter hvert ble gjort lempninger i sikkerheten. Kise fortalte også at hun «nesten daglig» hadde korte og litt lengre samtaler med ham den første tiden. Hun anslo at samtalene kunne var i opptil 20 minutter.

Ristet på hodet

Breivik responderte med å riste kraftig på hodet over Kises uttalelser og markerte tydelig at han er uenig både i hennes anslag over samtalenes hyppighet og varighet.

Selv har han anslått at det dreide seg om rundt ti minutter ukentlig. Den angivelig svært begrensede kontakten med andre er blant momentene som søksmålet om menneskerettighetsstridig soning bygger på.

Også da andre vitner fortalte om hvilke tilbud Breivik har og har hatt i fengslene, hyppigheten og omfanget av dem, ristet han på hodet. Det er åpenbart at massedrapsmannen vil markere at det fengselsrepresentantene oppgir, er overdrivelser i forhold til hans egne opplevelser.