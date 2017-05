Innesperrede spekkhoggere er nå ute i åpent hav

ANNONSE

Endelig er alle fem spekkhoggerne fri etter å ha vært innesperret i Trælvikosen i Brønnøy i Nordland, 19 dager etter at de svømte inn.

Lørdag ettermiddag ble det gjort et forsøk på å lokke ut spekkhoggerne ved å bruke en undervannslyd, men dessverre gikk ikke det som forventet.

Rett over klokken 20.00 samme kveld skal mer enn 30 båter og 100 frivillige ha presset spekkhoggerne mot inngangen av osen der de kom inn, og denne gangen var det vellykket.

Onsdag denne uken kom Richard Karoliussen og marinbiolog Eve Jourdain fra Norwegian Orca Survey til Brønnøysund, og torsdag begynte de å studere dyrene.

Det skal dreie seg om fire voksne hunndyr og tre kalver.

Nå har de to utarbeidet en plan skriver Brønnøysunds Avis.

- Vi har fått tillatelse fra Mattilsynet til å bruke planen. Det blir en folkeaksjon, og nå har vi laget ei lukket gruppe på facebook, som vi legger ut informasjon og en del av planleggingen i, sier Richard Karoliussen til lokalavisen.

Observasjoner gjort natt til 18. mai kan tyde på at to dyr, en hunn og en kalv, kan ha kommet seg ut på egen hånd, skriver TV 2.

De har bedt om hjelp fra folk i båt, kanoer, kajakker og andre folk som kan bidra med det ene og det andre. De har også bedt folk om å få låne jaktradioer.

- Planen er i hovedsak å benytte et antall båter, der vi henger et tau med vekt og glowsticks på i bunnen, gjerne 10-15 meter dypt. Da danner du en barriere for spekkhoggerne de ikke ønsker å krysse. På den måten kan du lede dem, slik du ville ledet kyr eller andre dyr dit du ønsker. Det er i hovedsak planen i korte trekk, sier han videre.

Karoliussen er også opptatt av at folk helst ikke bør stimle sammen ved osen på land, fordi det kan skremme dyrene.

– Langs kanten av osen og spesielt der de skal gå gjennom er det ønskelig at folk holder seg unna. At det kun er det mannskapet vi trenger som står der. Vi har forståelse for at folk vil se og oppleve, men bugner det med folk, er det ikke det beste for prosessen. Det vil bare stresse dyrene, og muligens få dem til å snu. Vi vet vi ikke kan nekte noen å gå ut, men vi oppfordrer til at folk tar hensyn, forteller han til avisen.