Innfører burkaforbud i Askim-skolene

Det blir ikke lov for verken ansatte eller elever å dekke fjeset med finlandshette, skjerf, nikab og burka, skriver Smaalenenes Avis.

Det har flertallet i Askim bystyre bestemt. Forbudet gjelder ikke bruk av hijab.

– Det står i sakspapirene at det per dags dato i Norge ikke er kjent at noen bruker burka og at det er rundt 100 kvinner som bruker nikab. Minotenk anslo i 2014 at det var mellom 50–100 mennesker, sier motstander av forbudet og Ap-politiker Petra Brinch til avisen.

- Dette tilsvarer om lag 0,001 prosent av befolkningen. Nikab er med andre ord et marginalt og nærmest ikke-eksisterende fenomen i Norge. Det mener jeg er bra. Og for at det skal fortsette slik må vi tørre å ta de store integreringsdiskusjonene og ikke fordumme debatten ned til å handle om et plagg nesten ingen bruker.

Les også: Jagland frykter nikabforbud kan føre til økt bruk

Saken dreide seg om Askim kommune støtter departementets forslaget til forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet.

– Saken dreier seg om å sikre god kommunikasjon. Det er viktig, kommenterte saksordfører, Kjell O Tangen (KrF) til Smaalenenes Avis.

26 av politikerne vedtok at det skal innføres forbud mot å bruke plagg i skolene i Askim i Østfold, som delvis dekker ansiktet.

Fra arkivet: Foreslår nikabforbud i skolen

Det er i dag 10 kommuner og tre fylkeskommuner som har innført forbudet på landsbasis, ifølge Smaalenenes Avis. Østfold fylkeskommune er blant dem som har innført forbudet som gjelder på de videregående skolene i Mysen og Askim.

Ingolf Paller fra Fremskrittspartiet (Frp) ville, i likhet med det store flertallet, ha innført forbudet.

– Det er enklere for en kommune å innføre et nasjonalt forbud i stedet for at vi skal finne på noe selv, kommenterte han ifølge Smaalenenes Avis.

VIDEO: Ungdommer kalte Listhaug «jævla rasistjævel»

Mest sette video idag