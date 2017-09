Innvandrerungdom har liten tillit til politiet

Bare 56,8 prosent av innvandrerungdom fra Afrika og Asia sier de har tillit til politiet, ifølge Fafo.

Forskere ved Fafo har spurt over 7.000 elever på videregående skoler i Oslo, Akershus og Buskerud om de stoler på politiet, melder NRK.

Mens 56,8 prosent av førstegenerasjonsinnvandrere fra Afrika og Asia sier de har tillit til politiet, er tallet 78 prosent blant etnisk norske ungdommer.

Les også: - Fortsetter å sparke og slå selv om offeret ligger ned

– De som skiller seg ut med det laveste tillitsnivået, er innvandrere med bakgrunn fra Asia og Afrika, sier forskningsleder Anne Britt Djuve ved Fafo.

Førstegenerasjons innvandrere skiller seg tydelig fra dem med etnisk norsk bakgrunn. De som er født i Norge og har foreldre som innvandret, har holdninger som ligger nærmere etnisk norske ungdommer.

– Forskning tyder på at tillit etableres tidlig i livet. Det gjelder spesielt den generelle tilliten, men også tillit til institusjoner, som for eksempel politiet. Det kan bety at den lave tilliten hos dem som selv har innvandret, skyldes ting som skjedde i det landet de kommer fra, og ikke noe som har skjedd i Norge, sier Djuve.

Lav tillit kan likevel føre til problemer i Norge.

– Det er nokså åpenbart at det er mye vanskeligere for politiet å jobbe med miljøer der tilliten til politiet er lav, påpeker hun.

(©NTB)

Mest sett siste uken