ANNONSE

Tallene kommer fram i en studie om 30.000 innvandrerbarn, publisert i Aftenposten og tidsskriftet Demography.

Forsker Are Skeie Hermansen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo sier at tenåringsinnvandrere klarer seg dårligere i livet enn sine småsøsken.

Der eldre barna kommer systematisk dårligere enn de yngre når det gjelder å komme i arbeid, inntekt og yrkesstatus. De har også større risiko for å bli trygdemottakere, der aldersgruppa 13– 18 år har ti prosent større sannsynlighet for at de mottar støtte fra Nav sammenlignet med norskfødte barn av innvandrere.

LES også: Innvandrerbarn får sjeldnere psykiatrihjelp



Blant dem som jobber tjener den eldre gruppa innvandrede i snitt 90.000 kroner mindre i året enn barn født i Norge av innvandrerforeldre.