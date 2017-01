Inviterte til dugnad der kun menn fikk delta

ANNONSE

Tirsdag inviterte nødhjelpsorganisasjonen Rahma til dugnad for Syria. Under tittelen «Bærehjelp for containere til Syria! KUN for MENN» var det bare menn som ble oppfordret til å bidra med bærehjelp.

I arrangementsbeskrivelsen skriver Rahma at organisasjonen hadde to containere som skulle fylles med esker, og videre sendes til Syria.

At kvinner ikke var ønsket, vakte reaksjoner, og flere personer kommenterte og viste sin misnøye med kjønnsdelingen på arrangementets Facebook-side.

Samtidig som at kun menn var ønsket til å delta, ba arrangørene om at flest mulig stilte opp.

Organisasjonen la etter hvert ut en egen melding der de forklarte ønsket om at kun menn deltok, med at arbeidet skulle foregå i en moské, og at man derfor måtte respektere moskeens praksis. I innlegget beklaget også Rahma om noen skulle føle seg støtt over kjønnsdelingen.

- Vi beklager overfor alle som følger seg støtt over arrangementets struktur og forstår selvsagt frustrasjonen, skriver Rahma i innlegget.

- For å kunne gjøre aksjonen mulig har vi vært i samarbeid med ulike moskeer som har vært generøse nok til å tilby oss lokaler gratis for en god sak. I gjengjeld må vi respektere moskeens praksis og vi har derfor denne ordningen, det er ikke snakk om hvilke kjønn som kan gjøre hva, skriver organisasjonen videre.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Rahma tirsdag kveld, men har så langt ikke lykkes.