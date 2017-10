IRN hevder utmeldte moskeer truet med ultimatum de ikke kunne godta

Islamsk Råd Norge (IRN) skriver at fem moskeer og organisasjoner har meldt seg ut, etter at IRN nektet å godta et ultimatum mot generalsekretæren.

IRN har lenge vært klar over uenighetene i organisasjonen, og har hatt en rekke diskusjonsmøter internt det siste året, opplyser de i en pressemelding. Der bekrefter de samtidig at tre moskeer samt organisasjonen Den Islamske Informasjonsforeningen har meldt seg ut.

Den islamske paraplyorganisasjonen har også mottatt utmelding fra en femte organisasjon, Det Albanske Kultur og Trossamfunn i Norge, men understreker at disse fra før ikke var medlem av IRN.

Til sammen har de fem moskeene og muslimske organisasjonene rundt 20.000 medlemmer – om lag en firedel av IRNs totale medlemstall.

Strid og uro

Islamsk Råd har vært under økende press etter mye uenigheter rundt og i rådet det siste året. Bruk av nikab, styretrøbbel, ugyldig oppsigelse av generalsekretæren og underslag har vært blant temaene som har ført til uro.

En del av uroen har vært tilknyttet rådets generalsekretær Mehtab Afsar, som i tillegg til kritikk internt i de muslimske miljøene også har fått kritikk fra og Kulturdepartementet og Venstres Abid Raja.

I juni ble det også klart at Kulturdepartementet holder tilbake statsstøtten for andre halvår. Bakgrunnen var at departementet ikke har tillit til at midlene som IRN får fra departementet blir brukt etter hensikten. i september kunngjorde også Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) at de vurderte å bryte samarbeidet med IRN.

Intern dialog

Rådet mener de har gjort mye for å forsøke å imøtekomme medlemsorganisasjonene som har vært uenige i retningen den muslimske paraplyorganisasjonen har tatt.

– Det sittende styret har brukt mye tid på intern dialog for å unngå utmeldinger fra IRN. Det ble nedsatt en komité bestående av leder, nestleder, dialogansvarlig og informasjonsansvarlig som har hatt utallige møter med medlemmene, heter det i pressemeldingen.

– Alt dette har resultert i økt samhold og bedre forståelse av situasjonen blant majoriteten av IRNs medlemmer, heter det videre.

Ultimatum

Likevel hadde de fire tidligere medlemsorganisasjonene under et av møtene fremmet et ultimatum mot generalsekretær Mehtab Afsar, og ifølge IRN truet med å trekke seg dersom deres krav ikke ble innfridd.

– Dette ultimatumet kunne ikke IRN som organisasjon akseptere, skriver IRN, som understreker at de syns det er synd at medlemmer melder seg ut:

– Vi synes det er leit at disse medlemmene ikke ønsket å være med videre i et IRN som skal drives i tråd med demokratiske organisatoriske regler.

Mest sett siste uken