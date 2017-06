Islamist ilagt besøksforbud mot politiadvokat i Oslo

ANNONSE

OSLO (Nettavisen): Mandag tidlig på kvelden troppet flere politibetjenter opp på en adresse øst i Oslo.

Tre av dem var fra Krimvakta og to politibetjenter var fra Stovner politistasjon. Oppdraget var å forkynne et besøksforbud til en 21-åring som er medlem av ekstreme islamistiske gruppen Profetens Ummah, får Nettavisen opplyst. Han kan inntil videre ikke på noen måter ta kontakt mot en bestemt politiadvokat i Oslo politidistrikt.

- Bakgrunnen for besøksforbudet er gjentatte henvendelser til en politiadvokat, i all hovedsak på mail. Jeg er ikke kjent med hvilke mailer som er grunnlaget for besøksforbudet, men jeg er blitt varslet om det, sier islamistens forsvarer Kim Gerdts til Nettavisen.

Kari Kirkhorn, politiadvokat Oslo politidistrikt.

- Han er ikke enig i avgjørelsen og ønsker å få det prøvd for retten. Årsaken er at han ikke opplever at han har fått noen klar og tydelig beskjed om at han ikke skal ta kontakt med politiadvokaten. Dersom besøksforbudet blir stående er jeg overbevist om at han kommer til å innrette seg etter det og ikke ta kontakt.

Tidligere dømt for drapstrusler

21-åringen er for tiden siktet for flere trusler og krenkende adferd, blant annet mot ansatte i offentlige etater. Det er politiadvokaten i disse sakene som har mottatt en rekke henvendelser.

Islamisten er også tidligere dømt for drapstrusler, for å ha krenket privatlivets fred og for å ha påvirket aktører i rettsvesenet. Dommen for disse forholdene fikk han i Oslo tingrett i november 2013 og straffen var på åtte måneders fengsel, hvorav tre av dem skulle gjøres betinget.

Islamisten har også flere ganger vært varetektsfengslet.

Nettavisen er kjent med at islamisten har hatt kontakt med flere profilerte medlemmer av dem ekstreme gruppen Profetens Ummah, deriblant terrordømte Ubaydullah Hussain. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) kjenner også til 21-åringen.

- Sikkerhetstiltak

Politiadvokaten som har mottatt mailene har anmeldt forholdet, men det har ikke lykkes for Nettavisen å få kjennskap til hva anmeldelsen konkret går ut på. Vedkommende har ikke ønsket å kommentere saken og henviser til politiadvokat Kari Kirkhorn ved voldsavsnittet i Oslo politidistrikt. Det var hun som utstedet besøksforbudet, men uttaler seg bare på generelt grunnlag.

- Besøksforbud er et sikkerhetstiltak som gis for å hindre at det begås straffbare forhold, og for å beskytte personer, sier Kirkhorn til Nettavisen.

Besøksforbudet mot islamisten er hjemlet i straffeprosesslovens paragraf 222 a.

21-åringen har vært involvert i flere titalls trusselepisoder de siste årene, men de aller fleste er henlagt av politiet. Han understreker overfor Nettavisen at han aldri har hatt noen volds- eller trusselhistorikk med politiet.

- Jeg oppfatter at min klient er et menneske i nød. Han har aldri følt tilhørighet til det norske samfunnet og har blant annet ønsket hjelp til å skaffe seg bolig og en jobb å leve av. Han opplever også en rekke ting som har skjedd med ham i kontakt med politi og fengselsvesen som traumatiske. Han opplever også at hans problemer blir bagatellisert av politiet. På mange måter kan hans adferd ses på som et rop om hjelp, forklarer Gerdts.

- Har fått flere besøksforbud

Islamisten mener det nå må settes inn ny politiadvokat i sakene han nå er siktet i.

- Jeg har fått flere besøksforbud tidligere, men det har aldri skjedd at fem politibetjenter har kommet for å forkynne det. Én av betjentene var også bevæpnet. Personlig tar jeg det ikke så tungt, men det er en belastning for familien, skriver han til Nettavisen.

21-åringen har tidligere sittet varetektsfengslet i til sammen 64 dager. Flere av dem var i Sentralarresten i Oslo.

- Grunnen til at jeg har henvendt meg til politiadvokaten jeg nå er ilagt besøksforbud mot, er at hun blant annet mener det jeg har opplevd «er ingenting». Jeg har aldri truet henne, men sendt henne flere mailer og oppfordret henne til å beklage de ulike tingene hun har sagt til meg.

Det er ventet at Oslo tingrett tar stilling til besøksforbudet innen kort tid. Men islamistens forsvarer gjør noe så sjelden som å berømme den utsatte politiadvokaten.

Forsvarer gir skryt til politiet

- Når dette er sagt vil jeg også fremheve at politiadvokaten i saken har utvist en sjelden tålmodighet overfor siktede. Jeg tror hun har et genuint ønske om å prøve å hjelpe til der hun kan. Det må også sies at dersom en politiadvokat utsettes for trusler der det naturlig at de får et vern. De håndterer daglig et klientell som kan være vanskelig.

Kirkhorn forteller at hun ikke kan uttale seg om politiets ressursbruk da totalt fem betjenter troppet opp på døren til islamisten, men Krimvakta letter mer på sløret, selv om de uttaler seg på generelt grunnlag.

- Det er veldig sjelden vi er involvert i slike forkynninger, men det hender og det kan være mange grunner til det. I hvert tilfelle er det naturlig at vi gjør en vurdering på alt fra ressursbruk til om vi skal bevæpnes. Det går blant annet på hva vi vet om personen vi skal få noe forkynt, sier utrykningsleder Anders Johnsrud til Nettavisen.

