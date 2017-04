Islamsk Råd avfeier kritikken fra kirken

ANNONSE

– Vårt samarbeid og dialog er mye sterkere og ødelegges ikke grunnet en ansettelse i IRN.

– IRN og Mellomkirkelig Råd har vært dialogpartnere i snart 25 år og kommer til å være det fremover også. Denne ansettelsen er dessuten i tråd med lover og regler i landet, sier Mehtab Afsar i en epost til Vårt Land om kritikken fra kirken.

– Ansettelsen skaper støy, sa Berit Hagen Agøy i Mellomkirkelig Råd til Klassekampen torsdag. Dette var første gang Den norske kirke kritiserte Islamsk Råd offentlig.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) tok også opp ansettelsen på sitt møte denne uken. Lars-Petter Helgestad fra Human-Etisk Forbund var møteleder.

– Det virker som om IRN ikke ser hvor stor skade omdømmet deres har fått. Den sterke symbolverdien av nikab får folk til å lure på hvor IRN står i arbeidet mot religiøs ekstremisme. De eneste som tjener på denne polariseringen er muslimske ekstremister og de som hater islam, og det skader dialogen, sier Helgestad til Vårt Land.

Islamsk Råd hadde 4. april et møte med kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) i etterkant av ansettelsen, men ønsker nå et nytt møte. I et brev som IRNs advokat har sendt kulturministeren uttrykker de «skuffelse og undring over møtets form og den korte tiden som ble satt av». IRN lover i brevet å sende en skriftlig redegjørelse om blant annet sin brobyggende rolle.