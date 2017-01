Jagland forbannet over Mahmoud-saken

ANNONSE

UDIs vedtak om tilbakekallelse av statsborgerskapet til Mahad Adib Mahmoud (30), fordi han angivelig løy om nasjonaliteten da han kom til Norge som 13 år gammel asylsøker, engasjerer også Europarådets generalsekretær, Thorbjørn Jagland.

Søndag kveld hadde 25.000 mennesker signert oppropet for at Mahamud skal beholde sitt statsborgerskap.

STATLØS: Mahad Adib Mahamud (30) mister statsborgerskapet sitt etter 17 år i Norge.

På Facebook skriver Jagland: «Minus fem, en meter snø i Swartzwald. Det ble fire mil, hele tiden eitrende forbannet over at man gjør folk statsløse uten lov og dom. Har man glemt Nansepassene. De ble gitt til dem som ble statsløse etter 1 verdenskrig. 500.000 fikk slike pass og 50 nasjoner anerkjente dem. Det var i en tid da de fleste nasjoner var utarmet etter krigen. Men de hadde plass til de statsløse

Hva nå rike Norge»

Mahamud har gått til rettssak for å få vedtaket ugyldiggjort. Saken kommer opp 21. februar.

UDI sier i denne pressemeldingen at vedtaket om å frata Mahad Abib Mahamud statsborgerskapet er bygd på omfattende dokumentasjon.

Støttes av juseksperter



– Man kan ikke frata en borger statsborgerskapet hvis det fører til at vedkommende blir statsløs. Dette er norske myndigheter bundet av. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen setter opp klare kriterier for når man kan frata en borger statsborgerskapet, men man kan altså ikke gjøre det hvis det fører til at vedkommende blir statsløs, sier Jagland til VG.

Det samme sier juseksperter.

Les egen sak: Jusprofessor om vedtaket mot Mahad Adib Mahamud: - Grovt urimelig

– Det er sikker internasjonal rett at det er ulovlig å gjøre noen statsløs. Norge tillater bare ett statsborgerskap, og om han hadde et annet for 17 år siden, var han forpliktet til å oppgi det da han fikk norsk statsborgerskap, sier Elden til VG.

Også jussprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo mener UDIs vedtak er ugyldig. Han tror Mahamud med stor sannsynlighet vil vinne fram i den kommende rettssaken.