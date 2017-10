Jagland med tordentale mot Aftenposten på Facebook

I et langt innlegg på Facebook retter Thorbjørn Jagland krass kritikk mot Aftenposten, og sier avisens artikler om ham er en belastning som overgår det meste.

– Akkurat i disse dager legger Aftenposten ut artikler som er så ærekrenkende at det tar pusten fra oss, skriver generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland i et innlegg på Facebook med overskriften «Hanne og jeg har fått nok».

Aftenposten redegjør i en lang artikkel for hvordan Aserbajdsjans ambassadør til Europarådet flere ganger tok opp hjemlandets såkalte kaviardiplomati med generalsekretær Jagland, uten at han foretok seg noe. Politikerne i Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) ble ifølge varsleren vartet opp med blant annet rådyre luksusreiser og rene pengeoverføringer.

– Reagerte for sent, heter det. Arbeidet i Aserbajdsjan begynte for mange år siden, fortsetter han i innlegget publisert tirsdag kveld.

Hensikten var å kjøpe deres lojalitet og stemmer i parlamentarikerforsamlingen, ifølge avisen. Tidligere ambassadør Arif Mammadov kaller kaviardiplomatiet korrupsjon.

– I mange måneder har jeg forsøkt å forklare Aftenposten at jeg ikke kunne møte en avhoppet ambassadør fra Aserbajdsjan, men de mener at dette var fordi jeg ikke ville ha informasjon fra ham, skriver Jagland.

Han sier Aftenposten har stilt spørsmål på epost, og at han tilbød seg å stille til et intervju i Oslo, men hevder det ikke var av interesse for Aftenposten.

