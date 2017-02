Jays Ndure dømt til 30 dagers fengsel for vold mot eks-samboeren

ANNONSE

I en helt fersk dom fra Eidsivating lagmannsrett kommer det frem at friidrettsstjernen Jays Ndure er dømt til fengsel for to tilfeller av vold mot sin ekssamboer.

I retten nektet Ndure straffskyld, noe han har gjort hele tiden i saken. Dommen er ikke rettskraftig, og han har ikke tatt stilling til om det blir aktuelt å anke.

Avgjørelsen fra lagmannsretten er langt mildere enn dommen fra Nedre Romerike tingrett, hvor han ble dømt til 75 dagers fengsel.

- Ndure mener dommen er uriktig og er skuffet over resultatet, sier forsvarer Svein Holden til Nettavisen.

- Når det er sagt, mener jeg det er viktig å understreke at han nå er dømt for mindre alvorlige handlinger enn i tingretten, og at det er bakgrunnen for at lengden av fengselsstraffen er redusert med 60 prosent.

Den fornærmede kvinnen mener å ha fått merker på halsen etter at Ndure tok kvelertak på henne.

Vraket fra landslaget

Politiet ønsker ikke å si for mye om at dommen ble vesentlig redusert.

- Jeg har ingen generell kommentar utover at vi registrerer at lagmannsretten i all hovedsak har vært enig med påtalemyndigheten om de straffbare forhold som var til behandling. En eventuell anke er det opp til statsadvokaten å avgjøre, sier politiadvokat i Øst politidistrikt avdeling Romerike Guro Holm Hansen til Nettavisen.

Advokat Svein Holden forsvarer Jays Ndure.

Ndure har en rekke NM-titler på 100- og 200-meter, hvor han også er norgesrekordholder. Han har også deltatt i en rekke internasjonale mesterskap, og vant bronsemedalje i EM i Helsingfors i 2012.

I desember i fjor mistet han plassen på landslaget.

Ndure var opprinnelig tiltalt for familievold, en langt strengere lovbestemmelse, men i tingretten valgte aktor og politiadvokat Camilla Ek Sørensen å frafalle dette punktet da det var tydelig at det ikke var nok beviser i saken.

Ndure er også dømt til å betale oppreisningserstatning på 20.000 kroner til eks-samboeren. Dette er også 10.000 kroner mindre enn i dommen fra Nedre Romerike tingrett.

Ettersom at dommen ble redusert slipper han å betale saksomkostninger.

I tingretten kom det frem at forholdet mellom Ndure og eks-samboeren var svært turbulent. I dommen fra lagmannsretten påpeker de at dette er uten betydning for voldsepisodene.

Jays Ndure skal ha blitt bitt av ekssamboeren. Bildet viser bitemerker på ryggen hans 21. november 2014. Bittet skal ha skjedd 8. november.





Pågrepet av politiet

"Partene er enige om, og lagmannsretten legger til grunn, at tiltaltes og fornærmedes samboerforhold var turbulent og tidvis destruktivt. Årsaken til dette er, etter lagmannsrettens syn, uten betydning for saken."

Begge voldstilfellene skjedde, ifølge dommen, i Ndures hjem i Akershus. Det siste tilfellet skjedde natt til lørdag 8. november 2014, cirka klokken 03.00.

Denne natten ble også Ndure pågrepet av politiet og satt i varetekt i ett døgn.

Siv Hallgren, bistandsadvokat til den fornærmede kvinnen.

I dommen heter det blant annet:

"Det ble påvist tydelige merker på fornærmedes hals. Disse halsmerkene har blitt gjenstand for grundige vurderinger både (Arne) Stray Pedersen (rettsmedisiner), og av professor/overlege Lars Uhlin Hansen. Sistnevnte er uenig i følgende del av Stray Pedersens rapport av 10. februar 2015:

Ved undersøkelsen er det konstatert områder med punktformige blødninger på begge sider av halsen og nakken. Disse skyldes stump vold som ved trykk/grep mot halsen/ nakken."

- Min klient er letter over at saken er over, sier bistandsadvokat Siv Hallgren som representerer den fornærmede kvinnen.

- Var ikke forsvarsløs

Ett av tiltalepunktene Ndure måtte svare for var vold mot en forsvarsløs person, men dette mente lagmannsretten det ikke var grunnlag for å påstå:

"Fornærmede var ikke forsvarsløs og innslaget av usikkerhet om deler av hendelsesforløpet gir ikke grunnlag for å konkludere med at det foreligger karakter av mishandling eller at det foreligger andre særdeles skjerpende omstendigheter. (...)."

Ndure ble også dømt for brudd på besøksforbud mot sin eks-samboer, for å ha sendt henne en melding på bildedelingstjenesten Snapchat.

Lagmannsretten tok utgangspunkt i 45 dagers fengsel da de skulle fastsette dom, men Ndure fikk noe strafferabatt:

"I formildende retning bemerkes at fornærmede i noen grad bidro til å opprettholde partenes høye konfliktnivå, samt at innslag av gjengjeldelse forbundet med den siste legemsfornærmelsen ikke kan utelukkes, jf. bitemerket på tiltaltes rygg. Saken har ikke hatt nevneverdig liggetid, men lagmannsretten vil likevel bemerke at tiltalte ikke kan lastes for at det nå har gått 2 år og snart 3 måneder siden forholdene fant sted."

