Jensen: – Dumt å låne penger til Cappelen

Etter to og en halv uke i vitneboksen kunne Eirik Jensen endelig svare på siste spørsmål mandag ettermiddag. Den siste som ba om svar fra den pensjonerte politimannen, var dommer Kim Heger, som lurte på om ikke Jensen i dag tenker at han burde ha gjort noe annerledes.

– Hva med å ikke låne penger til kilden, spurte Heger og siktet til tilfellet der Jensen lånte Cappelen 30.000 kroner for at ikke kilden skulle ty til forsikringssvindel på en dyr bil.

– Jo, det var en av de dumme tingene jeg har gjort, erkjente Jensen.

Fasiten går ikke opp

Samtidig var han klar på at jobben han har gjort som kildebehandler i politiet, hadde vært riktig og viktig, både for ham selv og politiet. Jensen mener det er usannsynlig at Gjermund Cappelen har drevet innførsel i det omfanget han har tilstått og etterlyste flere kritiske spørsmål om det.

– Jeg får ikke fasiten til å gå opp. For å ta inn sånne enorme kvantum kan du ikke drive med noe annet, men Cappelen drev med noe annet, sa Jensen.

I en svært pågående tone stilte statsadvokat Lars Erik Alfheim en rekke konfronterende spørsmål til Eirik Jensen.

Korrupsjonstiltalen mot Jensen er formelt tatt ut av Spesialenheten for politisaker, mens tiltalen mot Gjermund Cappelen håndteres av Oslo statsadvokatembeter. For Alfheim har derfor Eirik Jensen status som vitne i saken mot Cappelen.

Statsadvokaten sammenlignet politimann Eirik Jensens forklaring i retten med det medlemmer av Gjermund Cappelens hasjnettverk hadde gitt.

– Du er kjent med hvitvaskingsbegrepet og heleri og hva det innebærer, spurte Alfheim.

– Det har ikke vært mitt fagfelt, så jeg har ikke vært så veldig opptatt av det, svarte Jensen.

Kontanter

Alfheim refererte til dommene mot de øvrige medlemmene av Cappelens hasjnettverk som falt i Asker og Bærum tingrett i 2015. Der oppga de tiltalte mange alternative kilder for de ekstra kontantene som rant inn fra det retten kom til var salget av narkotika.

– De har oppgitt båtsalg, hundevalper, bilsalg, reparasjon av biler, udokumenterte arveutbetalinger, sparsommelig liv, husleieinntekter fra familie, kremmer og betaling for frimerkesamling som forklaringer på overforbruket, sa Alfheim til Jensen.

– Det høres ut som om du skisserer opp mitt kontantforbruk, kommenterte Jensen, og fikk bifall fra statsadvokaten.

Horn i siden

Eirik Jensen stilte spørsmålet om hvorfor Gjermund Cappelen har rettet de voldsomme beskyldningene mot ham. Han gikk langt i å antyde at han tror det er noen som står bak Cappelen.

– Her er det så mange aktører som har en et horn i sida til meg og kanskje også til Cappelen. Jeg tror han har vært utsatt for et sinnssykt press. Det begynte allerede 2011 eller før det også, da han byttet navn, da rømte han unna gjeld. Det har vært heftige trusler, og det kan gjøre hva som helst med en person. Og jeg har en del fiender, svarte Jensen, som selv har levd på hemmelig adresse i årevis.

Den pensjonerte politimannen innledet med å si at han nærmest ble sjokkskadd da han første gang hørte beskyldningene fra personen han har omtalt som en unik kilde i over 20 år.

– Jeg har ikke trodd at vi har hatt et forhold som kan forklare dette. Jeg har gjort så mye for den mannen og familien hans, og han har vært ryddig overfor meg, sa Jensen.