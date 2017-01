Jensen ble registrert som NN da han ble satt i arresten

ANNONSE

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Høsten 2013 startet tidligere Asker og Bærum politidistrikt en hemmelig etterforskning mot Gjermund Cappelen og Eirik Jensen.

De er nå begge tiltalt for grov korrupsjon, og grov narkotikakriminalitet. Jensen har hele tiden nektet straffskyld, noe han gjentok da retten startet, mens Cappelen har erkjent skyld. Rettssaken startet mandag.

Det var et svært begrenset antall betrodde personer i politiet som kjente til operasjonen som fikk navnet "Operation Silent". I forkant hadde politiet også to møter med etterforskningsleder i Spesialenheten Liv Øyen.

Jensen ble fraktet til arresten i Sandvika da han ble pågrepet i februar i 2014. Her ble han registrert som "NN".

24. februar ble Jensen pågrepet av bevæpnet politi i garasjen på politihuset i Oslo. I forkant av pågripelsen hadde den betrodde gjengen diskutert om Jensen skulle fraktes til arresten i Sandvika eller direkte til Kongsvinger fengsel, hvor han satt i hele varetektsperioden.

Grunnen til at de vurderte å kjøre ham rett til Sandvika var at det ikke ville være bra for Jensen å skulle bli passet på i arresten av sine egne politikollegaer, får Nettavisen opplyst. Da han ankom Sandvika ble han registrert som "NN" i arresten.

Torpedoer skal ha visst om etterforskning

Guro Glærum Kleppe, nestleder i Spesialenheten

Kort tid før pågripelsen av Jensen begynte ryktene å gå i kriminelle miljøer, får Nettavisen opplyst. Torpedoer, vinningskriminelle, men også en av Norges mest kjente advokater, skal ha hatt kjennskap til at han var under hemmelig etterforskning i en narkotikasak.

Nettavisen får også bekreftet at personer i et av landets største narkomiljøer visste om etterforskningen. Tirsdag skrev VG at personer i B-gjengen også skal ha visst om at Jensen var mistenkt i en narkotikasak.

I sitt innledende foredrag tirsdag, bekreftet nestleder i Spesialenheten Guro Glærum Kleppe at pågripelsen mot Jensen ble fremskyndet i all hast.

- Det jeg sa i går var at vi fikk et varsel av Oslo politidistrikt om at det kunne være kjennskap til etterforskningen i det kriminelle miljøet. Det gjorde at vi mente det kunne være bevisforspillelsesfare, derfor satte vi i gang pågripelse tidligere enn antatt, sier hun til Nettavisen onsdag.

- Før den planlagte pågripelsen ble vi varslet av Oslo politidistrikt om at personer i det kriminelle miljøet kjente til etterforskningen, og at det hadde sammenheng med en større narkotikasak.

Advokat John Christian Elden (nr tre fra høyre), sammen med kollega Arild Holden (midten) og tiltalte Eirik Jensen.

Elden: - Interessante opplysninger

Nettavisen har vært i kontakt med en betrodd politileder som angivelig skal ha varslet Spesialenheten, men han ønsker ikke å kommentere Nettavisens opplysninger.

- Jeg ønsker ikke å svare på dette nå, skriver han i en SMS.

Jensens forsvarer mener opplysningene om at den hemmelige etterforskningen mot Jensen ble lekket er interessante.

- Det er vel bare to mulige svar på det spørsmålet: det ene er at det lekker fra politiet i Asker og Bærum, eller fra Spesialenheten, til det kriminelle miljøet, sier John Christian Elden til Nettavisen.

Spesialenheten taus

- Den andre muligheten er at det er noen som har plantet de uriktige anklagene på Jensen ved å bruke Cappelen, og som bare ventet på utfallet av sin aktivitet. Hvilket av scenariene som er riktig, vet jeg ikke, men det er uansett interessant.

Eirik Jensen har i et tidligere intervju med TV 2 spekulert i at han er utsatt for en hevnaksjon fra kriminelle.

Det ble vurdert om Jensen skulle fraktes rett til Kongsvinger fengsel, eller til arresten i Sandvika før han ble pågrepet (ILLUSTRASJONSFOTO).

Glærum Kleppe ønsker ikke å kommentere Nettavisens opplysninger om at torpedoer og vinningskriminelle skal ha kjent til etterforskningen.

- Hvordan kunne det skje?

- Det kan jeg ikke kommentere utover det som kom frem i mitt innledningsforedrag, sier hun til Nettavisen.

- Hvilke kriminelle miljøer var det som hadde kjennskap til etterforskningen?

- Det kan jeg ikke kommentere.

- Politiet brukte hemmelig informant

Forrige uke omtalte TV 2 at politiet brukte en hemmelig informant i Cappelens eget nettverk, da de etterforsket Cappelen og Jensen. Ifølge kanalen hadde informanten nære forbindelser til tunge kriminelle miljøer i Oslo.

Det som skal være informanten sitter varetektsfengslet, siktet for narkotikakriminalitet, i et fengsel utenfor Oslo, på Østlandet. Det har ikke lykkes for Nettavisen å få en kommentar fra ham.

Mannens forsvarer, som har hatt flere profilerte saker opp gjennom årene, senest i Oslo tingrett i fjor, ønsker heller ikke å kommentere saken.