Jensen husker lite om innholdet i tekstmeldinger

Spesialenheten for politisaker bombarderte Eirik Jensen med spørsmål knyttet til mange tekstmeldinger han og Gjermund Cappelen utvekslet i 2011.

Jensen var svært lite spesifikk da han fikk seg forelagt en serie tekstmeldinger fra sin egen kommunikasjon med Gjermund Cappelen fra høsten 2010 og utover våren året etter. Den kjente politimannen startet dagen i Oslo tingrett opplagt og tilsynelatende skjerpet i konfrontasjonen med aktor Kristine Schilling. Likevel ble det en strevsom dag i retten for den tiltalte.

Konfrontert med dusinvis av tekstmeldinger, mange med bare et «OK», ble svaret fra Jensen stadig oftere at han ikke kunne huske tilbake til det han ble spurt om. Til slutt grep dommer Kim Heger inn og ba aktor ikke bruk så mye tid.

– Når Jensen sier han ikke husker, så husker han ikke. Det blir ikke noe mere husk av å tvære fram og tilbake på det. Så behøver ikke du være nervøs for at retten ikke skal greie å resonnere over den manglende husken, sa Heger til Schilling.

Flere innførsler

Spesialenheten er utstyrt med en svært detaljert tidslinje over kommunikasjonen mellom Jensen og Cappelen de siste årene før de begge ble pågrepet. Våren 2011 mener påtalemyndigheten at Cappelen skal ha fått en forsendelse med hasj i mars og en i april, begge på 200 kilo hver. Senere på sommeren, i juli, skal ytterligere 100 kilo hasj ha kommet fra Nederland.

Dersom mengdene stemmer og påstanden om at Eirik Jensen skulle få 500 kroner per innført kilo til Norge, er Cappelen til sammen skyldig 250.000 kroner våren og sommeren 2011.

Alle antydninger om dette bestrides av Jensen som sier det var Cappelens rolle som informant som var bakgrunnen for den hyppige kontakten mellom dem.

Trygt med solfaktor

I ukene rundt påske sender Jensen en serie tekstmeldinger til Cappelen, som svarer og beklager at alt bare er rot. Påskeferien kommer og begge reiser på ferie til hver sin kant.

I en melding Jensen sender til Cappelen fra hytta klokken 21.50 om kvelden, skriver han: «Hei, lite å gjøre i påsken, kun å sole seg og det er trygt med rett solfaktor. Tilbake på jobb mandag.»

– Handler dette virkelig bare om været. Hvorfor trenger Cappelen å vite dette, spurte Schilling tydelig skeptisk.

Jensen svarte at han sikkert kjedet seg litt i påskefjellet. Cappelen svarte uansett etter få minutter at det hørtes bra ut med solfaktorværet i fjellet.

«Gnagsåret»

Schilling ramset opp en serie andre tekstmeldinger med nyheter om været og mente at Jensen etter påskeferien var pådriveren for å få i stand et møte med Cappelen. Han sender Cappelen mange beskjeder og foreslår møter, mens det er lite respons å måle fra den andre siden.

Til slutt oppfatter tydeligvis også Jensen at han maser på hasjimportøren når han i tekstmeldingene på slutten omtaler seg selv som «gnagsåret».

– Først skal du være på ham fordi han håper på en innførsel og så skal dere hatt kontakt etterpå for at han skal selge ut hasj og skal betale deg, sa Schilling til slutt som forklaring på alle spørsmålene om Jensens tekstmeldinger.

Takket for ingenting

Til slutt, like før Jensen og kjæresten skal på motorsykkelferie på kontinentet, avtaler han et møte med Cappelen i rundkjøringen på Hjortneskaia ved Kiel-ferja 12. juli. Spesialenheten mener åpenbart møtet finner sted, men Jensen hevdet han kom for sent og at det ikke ble noe av. Likevel sender han en takkemelding til Cappelen på SMS etterpå. Det fant dommeren veldig merkelig.

– Hva takker du Cappelen for her, reagerte Heger.

– Det er bare ordbruken, sa Jensen

– Det er ikke noe i veien med ordbruken, men hva takker du for, fortsatte dommeren.

– Kanskje for at han kom til et møte som ikke ble noe av, svarte Jensen. (©NTB)

