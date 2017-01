Jensen i retten: Mottok klokkegave av Cappelen

ANNONSE

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Det er kommet svært få innrømmelser fra den korrupsjonstiltalte eks-politimannen Eirik Jensen.

Torsdag fortalte han for åpen rett at han i 2009 hadde mottatt en klokke av hasjbaronen Gjermund Cappelen, som Jensen forklarte at Cappelen hadde kjøpt.

Eirik Jensen mottok en klokke av Gjermund Cappelen til en butikkverdi på 22.490 kroner. Tag heuer caf2011, ba0815

Klokken ble kjøpt på Urmaker Bjerke på Karl Johan i Oslo i mars 2009, og av fakturaen som ble vist i retten kom det frem at det ble gitt en rabatt på 5490 kroner. Cappelen skal da ha betalt 17.000 kroner for klokken av typen Tag heur caf2011.

Les også: Elden ber Spesialenheten etterforske informantbruk

Leverte tilbake klokkegave

- Jeg tok imot den klokken som jeg fikk i gave fra ham, men jeg leverte den tilbake. Det hele kom som en overraskelse. Jeg fikk både klokken og en kvittering som var i mitt navn. Jeg ble tatt på sengen, sa Jensen i retten.

- Jeg beholdt den i fem til syv dager, men tenkte at dette var for dumt.

Jensen-innrømmelsen satte ut aktor fra Spesialenheten Kristine Schilling, men hun fortsatte å stille spørsmål om det som fro henne var ny informasjon.

Jensen forklarte også at han ikke husket hvor han var da han fikk klokken, men tenkte at det måtte ha vært en påskjønnelse for at alt han hadde gjort for hasjbaronen.

- Jeg har gjort my

Nestleder i Spesialenheten Guro Glærum Kleppe (t.v) og Kristine Schilling i aktoratet i rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen.

e for ham, reddet livet hans i forbindelse med rusmisbruk blant annet. Jeg tenkte det var et signal på det jeg har gjort for ham tidligere.

Les også: Flere kriminelle visste om Jensen-etterforskning

Høy temperatur i avhør

Jensen ble også konfrontert med at han hadde benektet kjennskap både til klokken og kvitteringen i et avhør i mai 2014. Spesialenheten tok så fingeravtrykkprøver av fakturaen for klokken som viste at Jensens fingeravtrykk var på den.

Aktor lurte på hvorfor Jensen så sterkt hadde benektet kjennskap til klokken og fakturaen.

- Jeg reagerte da jeg var i avhør. Temperaturen var høy. Jeg har ikke noe godt svar på dette, men det var særdeles belastende, i tillegg var jeg i forsvarsposisjon og var stresset.

Jensen forklarte også at avhørsteknikkene Spesialenheten brukte gjorde at han ikke forklart seg på best mulig måte.