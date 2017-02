Jensen: Lavere skatt gir økt kjøpekraft

ANNONSE

Ifølge Teknisk beregningsutvalg falt reallønn etter skatt i gjennomsnitt med 1,2 prosent i fjor. Samtidig slås det fast i rapporten som ble lagt fram mandag, at lavere skatt trakk realveksten opp med 0,6 prosentenheter i fjor.

- Dobbel smell med AP



–Det er veldig gledelig å se at lavere skatt virker positivt inn på kjøpekraften. Hadde Arbeiderpartiet fått bestemme, hadde folk flest fått en dobbelt smell. Først hadde de fått et magert lønnsoppgjør, så hadde de fått en kraftig skatteregning fra Jonas Gahr Støre, hevder Jensen.

Arbeiderpartiets programkomité åpner for skatteskjerpelser på inntil 15 milliarder kroner kommende periode.

Økt formueskatt



Det skal i hovedsak skje gjennom økt formuesskatt, men vil uansett ikke i sum utligne regjeringens skattelettelser i denne perioden på mer enn 20 milliarder.

–Folk flest skjønner at de aller fleste som betaler formuesskatt, ikke er blant Norges ti superrike. Bestemor er ikke rik bare fordi hun eier et gammelt hus, sier Jensen og viser til at om lag halvparten av dem som betaler formuesskatt er pensjonister.

