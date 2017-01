Jensen røper politiinfo: - Uhyre tungt for meg

ANNONSE

OSLO (Nettavisen): Eirik Jensen påberopte seg nærmest nødrett da han onsdag startet på sin forklaring om forholdet mellom ham selv og hans medtiltalte Gjermund Cappelen. Han tok opp at han vil forklare seg om informantvirksomheten mellom ham og Cappelen.

- Dette er uhyre tungt for meg. Det bryter med de grunnleggende reglene for informantbehandling. Dette er den vanskeligste beslutningen jeg har tatt noensinne, sa Jensen da han onsdag igjen inntok vitneboksen i Oslo tingrett.

Gjermund Cappelen i Oslo tingrett mandag 9. januar.

- Jeg sitter i et tungt dilemma. Jeg må forsvare meg mot alvorlige beskyldninger, samtidig må jeg verne om opplysninger som Cappelen ga meg fra 1993. Men det er vanskelig å komme utenom saker og navn, sa Jensen.

- Jeg kaller det nesten nødrett. For at jeg ikke skal slite altfor mye dette, må jeg gjøre det. Det medfører også at jeg legger litt ansvar over på Spesialenheten. Det gjelder hans liv videre, sa Jensen og siktet til Cappelen.

Jensen var med på Cappelen-pågripelse

I retten forklarte også Jensen seg om hvordan han kom i kontakt med Cappelen første gangen i 1993. Det skjedde i forbindelse med en pågripelse ved Plaza Hotel i Oslo.

- Det endte med en straffesak. Jeg bistod en kollega i avhør og fikk god kontakt med Cappelen. Etter hvert fikk jeg også signaler om at han ønsket å tilføre oss en del informasjon. Benedict de Vibe, som også den gangen var hans advokat, mente dette var et godt forslag.

- Det ble en del møter mellom meg og Cappelen som det ble skrevet notater fra. Disse ble lagt i permer og sjekket av det vi kalte notatspanere. Informasjonen var ment til bruk for andre.

Ved innledningen på dagen ba Spesialenheten om møte for lukkede dører. Retten ble dermed forsinket med 14 minutter.

Erik Jensen forteller om trusler fra kriminell - saken fortsetter under:



- Fikk Cappelen-hjelp

Jense forteller også at Cappelen i 1993 ble utsatt for trusler av tungt kriminelle i den såkalte "Nordlandsmafiaen". Årsaken var at Cappelen ikke ønsket å bidra til å hjelpe med å skaffe amfetamin gjennom sine kontakte i Nederland.

I den såkalte "flydroppsaken" i 1993 fløy flere personer inn 13 kg amfetamin til Norge, over Olstadtjernet ved Lillesand. Det var datidens største narkotikasak, og Jensen og hans politikollegaer rullet opp saken takket være informasjon fra Cappelen, hevder Jensen i retten.

- Cappelen ble brukt som støttespiller for oss. Vår oppgave var å verifisere og jobbe videre med informasjonen vi fikk.

- Fikk 70.000 kroner av politiet

Ifølge Jensen skal Cappelen ha mottatt 70.000 kroner i refusjon fra politiet "for utgifter han hadde hatt i forbindelse med saken".

- Etter flydroppsaken skulle Cappelen få dekket sine utgifter. Han fikk utbetalt 70.000 kroner. Det er den største summen som noen gang er utbetalt, så vidt meg bekjent, sa Jensen.

Samarbeidsavtalen Jensen inngikk med Cappelen, som ble politiinformant, ble godkjent av Oslo statsadvokatembeter, forteller Jensen i retten.

- Han hadde blitt utsatt for trusler av kriminelle folk. Med CV-en til noen av dem visste vi at det var farlig. Det ble besluttet at vi skulle hjelpe ham for å få en stopper for truslene, og for mulig å få en stopp på Nordlandsmafiaen. Gjerne ta ut hele organisasjonen.

Jensen fikk sjokk

Jensen forteller også at Cappelen slet med rus, og mottok mange trusler fra ander personer i det kriminelle miljøet. Cappelen slet også med penger.

- Cappelen hadde en unik innsikt (i kriminelle miljøer). Han er den beste kilden vi har hatt, men det har vært krevende fordi han har hatt en svingende psyke og slitt med rus.

- Jeg kommer aldri til å glemme synet i hybelen hans første gang jeg kom opp der. Jeg fikk sjokk. Gulvet var tildekket med blod, alle vinduer var dekket til, og det var kikkerter ved alle vinduene. Han var åpenbart paranoid. Det var også mange flakser med salmiakk.