Jensen-saken direkte

Eirik Jensen (59) fortsetter onsdag sin forklaring i korrupsjonssaken mot ham i Oslo tingrett.

Den pensjonerte politimannen kom ikke inn på detaljene i sin kontakt med medtiltalte Gjermund Cappelen under den første delen av sin frie forklaring tirsdag. Det vil bli hovedtema onsdag.

– Jeg har ingenting vondt å si om Cappelen i det hele tatt. Jeg synes det som er kommet fram ikke er helt fair, men det får vi ta videre i prosessen, sa Jensen tirsdag.

Allerede fra 1993 skal de to ha vært i kontakt med hverandre, og Jensen sa at kontakten mellom dem hadde ført til opplysninger i flere saker.

Han avviste på det mest bestemte antydningen fra Spesialenheten for politisaker om at han ikke hadde ført Cappelens navn eller opplysninger fra ham inn i registrene som ble brukt.

– Når jeg har fått opplysninger fra Cappelen, så har jeg delt den med andre. Jeg har ikke trykket dette til brystet, sa Jensen som selv har bidratt til utviklingen av metoden informanter skal behandles på av politiet i Norge.

I tiltalen er forhold tilbake til 2004 tatt med. Totalt mener Spesialenheten at Eirik Jensen skal ha medvirket til at 13,9 tonn hasj er ført inn i Norge og at han har latt seg kjøpe av Gjermund Cappelen. (©NTB)

