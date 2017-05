Jensen vil bli sittende til hun kastes

ANNONSE

– Hvis det fortsatt er ikke-sosialistisk flertall på Stortinget etter valget, ønsker vi å forhandle med KrF og Venstre. Men vi vil sitte i regjering når valget er over, og dette må være utgangspunktet for samtalene, sier Frp-leder Siv Jensen til NTB.

Landsmøtet sluttet søndag opp om rådet fra partiveteran Carl I. Hagen og Oslo Frp om å bli sittende i regjering til regjeringen eventuelt kastes.

«Fremskrittspartiets landsmøte forutsetter at regjeringen etter valget blir sittende inntil Stortinget har et flertall som støtter en annen regjering», heter det i uttalelsen.

Må felle

Frps strategi handler altså om å tvinge KrF og Venstre til å kaste regjeringen dersom det er uaktuelt for de to partiene å opprettholde dagens samarbeid.

– Vi støtter ikke en regjering partiet selv ikke er en del av, fastslår Jensen.

Hun brukte mye av landsmøtetalen sin fredag på å angripe Arbeiderpartiet, som nok en gang er Frps uttalte hovedmotstander ved valget.

– En Ap-ledet regjering borger for hodeløs innvandringspolitikk, sa Jensen, som også gikk til angrep på partiets Lofoten-kompromiss. I helgen ble det gjentatt fra talerstolen at hver siste dråpe olje skal hentes opp fra norsk sokkel.

– Vi har i denne perioden vist vilje og evne til å åpne nye områder for oljeutvinning. Lofoten er et av de mest løfterike områdene. Første skritt er konsekvensutredning, sier Jensen.

Eiendomsskatt

Fjerning av eiendomsskatten blir en av de viktigste Frp-sakene i valgkampen. Konkret vil partiet avskaffe loven som gir kommunene rett til å kreve inn slik skatt. Det skal skje innen 2020. Fram til da skal den gradvis fases ut.

Arbeiderpartiets Helga Pedersen advarte mot et slikt vedtak før helgen og viste til at det alene vil koste kommunene mer enn 11 milliarder kroner. Resultatet blir dyrere tjenester og dårligere velferdstilbud, mener hun.

– Kommunene har romslig økonomi. Mange kommuner har vist at det er mulig å styrke tjenestetilbudet uten å innføre eiendomsskatt, svarer Jensen.

Hun sier eiendomsskatten rammer usosialt og har kommet som en «brutal overraskelse» på mange familier.

Betydelige kutt

Dagens Næringsliv viste fredag til beregninger fra Finansdepartementet som anslår at Frps partiprogram innebærer skatte- og avgiftskutt på mer enn 50 milliarder kroner.

Der statsminister Erna Solberg og Høyre snakker om «moderate skattelettelser», vil Jensen og Frp ha «betydelige» kutt.

– Vi har satt oss ambisiøse mål, erkjenner hun.

Foruten skatt og olje var innvandring og integrering et gjennomgående tema under landsmøtet. Frp vil blant annet skjerpe reglene for familieinnvandring, ha offentlig gransking av alle moskeer og krav om skolegudstjenester samt innføre lovforbud mot hijab i skolen.

