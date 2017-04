Jente (16) fikk 60 dagers betinget fengsel for deling av video fra fest

ANNONSE

Den 16 år gamle jenta fra Sandefjord filmet to 17-åringer som utførte handlinger av seksuell karakter på en fest. Det tre sekunder lange opptaket ble delt på Snapchat under My Story. Der lå den ute i cirka to timer.

Nå har Sandefjord tingrett dømt jenta til betinget fengsel i 60 dager for å ha delt videosekvensen. I tillegg må hun betale 10.000 kroner i bot og 5000 kroner i oppreisningserstatning, skriver Sandefjords Blad.

- Jeg håper med dette at ungdom tenker over hva de gjør i tilsvarende situasjoner framover, sier politiadvokat Torunn Hallenstvedt Siqveland til avisa.

16-åringen har vedtatt dommen.

Jentas forsvarer, Johan Gran, sier til avisa at jenta er glad for at hun er blitt trodd i retten på sin forklaring og at retten har tatt hensyn til de formildende omstendigheter i saken. Nå skal jenta møte de fornærmede i Konfliktrådet og skvære opp.

Jenta var tiltalt for å ha produsert materiale som seksualiserer barn, siden de fornærmede begge var under 18 år. I tillegg var hun tiltalt for å ha krenket en annens fred.

Aktor Torunn Hallenstvedt Siqveland ønsket 90 dagers betinget fengsel, med prøvetid på to år, samt bot på 5000 kroner. Bistandsadvokat Christofer Arnø mente at 10.000 kroner i tillegg var en rimelig oppreisning, skriver Sandefjords Blad.

- Det er viktig at det blir slått hardt ned på denne type straffbare handlinger, og at man når ut til ungdommen med hvor alvorlig konsekvensene kan bli i denne type saker. Der har både skole, foreldre og politiet en jobb å gjøre, sier aktor Siqveland til avisa.

