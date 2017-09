Jente (16) knivstukket foran medelever

Ei 16 år gammel jente ble knivstukket foran flere medelever på St. Hallvard videregående skole i Lier mandag.

LIER (Drammens Tidende): Hendelsen fant sted like før klokken 11 i formiddag.

Innsatsleder i politiet, Arne Guddal sier eleven, ei jente på 16 år, ble oppsøkt i klasserommet av en gutt eller mann. Deretter skal hun ha blitt knivstukket flere ganger i overkroppen



Det er ikke avklart om gjerningsmannen også er elev på skolen.



Minst ti elever ble vitne til hendelsen. Guddal sier flere av elevene og lærerne er sterkt preget, men at de blir ivaretatt av ambulansepersonell og kommunens kriseteam.



Skadeomfanget til 16-åringen er ikke kjent, men helsepersonell jobber med jenta på stedet, opplyser politiet på Twitter.

Bitt av politihund

Gjerningsmannen stakk fra stedet kort tid etter, men ble raskt pågrepet av politiet i et villastrøk noen steinkast unna skolen.



Guddal sier til Drammens Tidende at gjerningsmannen ble bitt av politihunden under pågripelsen. Kniven som ble brukt i klasserommet, er funnet og beslaglagt.



Relasjonen mellom fornærmede og gjerningsmannen er foreløpig uklar.

Store ressurser

Politiet er på stedet med store ressurser og er bevæpnet. I tillegg er flere ambulansen til stede.



Politiet opplyser at de har kontroll på situasjonen.



– Det foreligger ingen opplysninger om at andre enn den skadde og gjerningsmannen har vært involvert, skriver politiet.



De går nå i gang med tekniske undersøkelser på åstedet, samt vitneavhør.

