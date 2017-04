TIL RETTEN: John Carew og agent Per Flod går rettens vei for å få erstatning etter et havarert eiendomssalg. Foto: Sven (Pa Photos)

John Carew krever millioner i erstatning etter havarert eiendomssalg

Krever penger av eiendomsselskap Regnbyen Eiendom 2 etter det havarerte bygårdssalget i Bygdøy allé.