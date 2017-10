Johnsen Oil-saken utsatt på nytt

Jon Ingolf Kristiansen og sønnen Are Abrahamsen er tiltalt for økonomisk kriminalitet for flere titalls millioner kroner. Hele saken kan bli utsatt til 5. desember.

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Høsten 2013 avslørte Nettavisen den såkalte Johnsen Oil-saken (se faktaboks under).

Nå er Are Abrahamsen og hans far Jan Ingolf Kristiansen tiltalt for omfattende økonomisk kriminalitet for flere titalls millioner.

Abrahamsen var president i selskapet og Kristiansen var største aksjonær. Ifølge Økokrim er de groveste postene i tiltalen:

Bedrageriposten alene utgjør til sammen 20,7 millioner kroner.



De er også tiltalt for økonomisk utroskap på til sammen 8.950.000 kroner.



Økokrim har også tatt ut en tilleggstiltale på til sammen 37 millioner kroner for skattesvik.



Møtte ikke i retten

Saken skulle startet opp i Oslo tingrett tirsdag denne uken, men ble utsatt til fredag på grunn av et illebefinnende Abrahamsen fikk i Moskva forrige uke.

Fredat møtte Kristiansen i retten sammen med sine forsvarere Erling O. Lyngtveit og Mikkel Toft Gimse.

Meneller Abrahamsen var ikke til stede i Oslo tingrett, og saken er på nytt utsatt.

I første omgang skal partene møtes igjen i retten senest tirsdag 17. oktober. Dersom begge de tiltalte møter starter saken opp på ordinær måte.

Saken kan bli delt opp

Dersom Abrahamsen fortsatt ikke kan møte på grunn av sin helsesituasjon, blir hele saken utsatt til 5. desember, og det er foreløpig enighet om at retten da bare skal behandle tiltalen som gjelder økonomisk utroskap og skattesvik.

Bedrageriposten blir ytterligere utsatt til et senere tidspunkt.

Saken var opprinnelig berammet fra 3. oktober til 22. desember.

