Jon Hustad: - Det er ingen integreringstiltak som hjelper

HÅNDVERKEREN OSLO (Nettavisen): Under Nettavisens konferanse "Islam. Innvandring. Ytringsklima" holdt journalist, historiker og samfunnsdebattant Jon Hustad invitert.

Artikkelen oppdateres med kommentarer fra Sylo Taraku, som holdt innlegget: "Joda, det hjelper".

Han holdt innlegget kalt "Ingen integreringstiltak hjelper" begynte han med å skryte av de mange pakistanerne som kom til Norge på 1970-tallet. De fleste kom som arbeidsinnvandrere, og fikk ingen norskopplæring.

- Alle var stort sett mellom 20-25 år. De hadde nesten en perfekt andel arbeidsdeltakelse på rundt 95-97 prosent. Det er skyhøyt over dagens nivå som er på litt over 50 prosent.

Hustad ga utviklingen av det norske velferdssystemet skylden for at arbeidsdeltakelsen har gått ned. Han peker på at velferdsordningene rett og slett er blitt for gode.

- Men pakistanerne er likevel ingen suksesshistorie. Velferdssystemet ble for bra.

- For meg er det helt ukontroversielt å si at integreringen har feilet. Det er ingen bevegelse i tallene å snakke om.

Hustad fortsatte med å begrunne dagens lave arbeidsdeltakelse blant innvandrere slik:

- Dem som kommer til Norge nå kommer inn i en økonomi uten den kompetansen som er nødvendig. Det er nesten helt umulig å få opp kompetansen for dem når de ikke heller ikke kan språket.

Norges avtaler med EU og EØS om fri arbeidsflyt mener Hustad også er en utfordring for innvandrere utenfor Europa.

- Pakistanere kommer i konkurranse med polakker. Det gjorde de ikke før. Det er mye tøffere i dag og dem som lykkes er de som har en indre kraft til å ville lykkes i arbeidslivet.

- Det er også dyrt å kvalifisere innvandrere. Er det riktig å bruke mange penger på å prøve å integrere innvandrere? Integreringen i Norge er ingen suksess.

Sylo Taraku er forfatter av boken "Integrerings-realisme", og rådgiver for tankesmien Agenda. Han har også bakgrunn fra nettverket Likestilling. Integrering. Mangfold (LIM). Ikke uventet var han uenig med Hustad og holdt innlegget "Joda, det hjelper".

- Det er ikke det at innvandrere ikke ønsker å jobbe, men det skyldes at de ikke har kvalifikasjonene som kreves i det norske arbeidsmarkedet.

- Norge er ikke et lett land å bli integrert i. Når asylsøkere kommer til Norge må de lære seg norsk og ta kurs. Det er ikke bare lett for voksne å komme på skolebenken og lære nytt språk, og bli kjent med et fremmed samfunn.

Taraku påpekte også at det ikke ville vært lett for nordmenn, selv dem med høyere utdanning, å lære seg fremmede alfabeter som det arabiske eller kinesiske.

- Det er uansett fint å se at mange innvandrere lærer seg norsk. Jeg er også overbevist om at det snakkes bedre norsk på asylmottak i landet enn på norske byggeplasser, sa han med henvisning til at det er mange engelsktalende østeuropeere i byggebransjen.

Taraku mener også at Hustads eksempel med pakistanerne som kom seg raskt i jobb på 70-tallet ikke er representativt for debatten om innvandreres deltkelse i arbeidslivet.

- Hans eksempel med norske pakistanere som eksempel er ikke helt riktig. På 70-tallet var det etterspørsel etter arbeidsinnvandrere. For asylsøkere som kommer i dag er det helt annerledes.

- Asylsøkerprosessen med først å få opphold, bli bosatt, lære norsk og gå gjennom introduksjonsprogrammet. Til slutt er det en forventning om at du begynner i en jobb. Denne prosessen er veldig passiviserende.