Jonas Gahr Støre: - Det er ingen personkonflikt

ANNONSE

YOUNGSTORGET (Nettavisen): Ap-leder Jonas Gahr Støre tilbakeviser at det er en personkonflikt og en maktkamp mellom hans to nestledere, Hadia Tajik og Trond Giske, slik Dagens Næringsliv (DN) skriver torsdag.

- Jeg tenker at de tar feil når de skriver det. Jeg har en veldig sterk partiledelse, og vil våge påstanden om at den ikke har vært sterkere og mer operativt arbeidende enn den vi har i dag, sier Støre til Nettavisen.

Se videointervju med Støre lenger ned.

Les også: DN: Maktkamp og anstrengt forhold mellom Giske og Tajik

KONFLIKT?: Forholdet mellom de to nestlederne i arbeiderpartiet, Trond Giske og Hadia Tajik, skal være anstrengt, ifølge Dagens Næringsliv. Men Støre avvsiser dette.

- Stor avlastning for meg



DN skriver at det har utviklet seg et anstrengt forhold mellom Giske og Tajik. Det skal ha blitt ytterligere tilspisset da Giske hyret inn Tajiks eksrådgiver, pr-rådgiver Svein Tore Bergestuen, til en viktig partisamling.

Støre fullroser imidlertid sine nestledere.

- De reiser mye, møter mange og har en stor politisk erfaring. Vi fire i partiledelsen dekker igrunn hele organisasjonen, og det er til stor hjelp og avlastning for meg, sier Støre.



- Så slik du ser det så er samarbeidsklimaet i Ap-ledelsen bra?

- Ja, det er bra, svarer Ap-lederen.



Les også: Her hører du Jonas Gahr Støres landsmøtetale

Les også: Arbeiderpartiets lokallag kritiserer ledelsen for «tåkeprat»

- Fint hvis grasrota kan rette



Støre og Ap-ledelsen får også kritikk fra grasrota i Arbeiderpartiet på dagen partiets landsmøte starter.

VIDEO: Støre avviser at det er en personkonflikt i Ap:



Grasrota er bekymret for uklare begreper og formuleringer i Arbeiderpartiets partiprogram. Til dem har Støre følgende å si:

- Det er fint hvis de kan rette på det. Nå er de på landsmøtet, og der er det en redaksjonkomité, og der kan du komme med innspill om både innholdet i politikken og om måten politikken er uttrykt på. Det håper jeg de gjør, sier Støre.

- Følger du at dere har grasrota med dere i politikken dere nå skal vedta?

- Det gjør jeg, for denne politikken er ikke skrevet av andre enn grasrota. Det er jo innspill fra partiorganisasjonen som sentralstyret har laget forslag til, sier Ap-lederen, og understreker:

- Så er prosessen den at når vi legger fram vårt forslag, så kan alle rundt om i partiet spille inn forslag. Det har kommet inn over 1000 endringsforslag, så det betyr jo at det er en levende partiorganisasjon som vil påvirke det programmet, sier han.





Har du sett denne?